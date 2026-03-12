快訊

經典賽／費仔人氣飆！戰澳球衣競標喊逾18萬元 網驚：想買韓國戰的

聯合新聞網／ 綜合報導
本屆經典賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在中華隊四場比賽全部擔任先發，12打數敲出3支安打，其中包含對捷克的滿貫全壘打與對韓國的逆轉兩分砲，累計6分打點並完成3次盜壘。特派記者余承翰／東京攝影
本屆經典賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在中華隊四場比賽全部擔任先發，12打數敲出3支安打，其中包含對捷克的滿貫全壘打與對韓國的逆轉兩分砲，累計6分打點並完成3次盜壘。特派記者余承翰／東京攝影

2026年世界棒球經典賽中華隊賽程於3月8日告一段落，雖然最終以2勝2負的成績在小組排名第4，無緣晉級下一輪，但球隊在賽場上的拚戰精神仍讓球迷印象深刻。其中效力於美國職棒的外野手「費仔」Stuart Fairchild，更憑藉幾場關鍵表現成為話題人物。近日有網友發現，他在經典賽對澳洲一戰穿過的實戰球衣，目前在美國職棒大聯盟（MLB）官方拍賣平台上競標次數已近50次，最新出價來到5710美元（約台幣18.1萬元），引發球迷討論。

本屆經典賽，費仔在中華隊四場比賽全部擔任先發，12打數敲出3支安打，其中包含對捷克的滿貫全壘打與對韓國的逆轉兩分砲，累計6分打點並完成3次盜壘。

從MLB官方拍賣頁面可見，費仔在經典賽對戰澳洲時所穿的比賽用球衣，目前競標增幅為每次10美元。12日下午3點左右，競標價格已來到5710美元（約新台幣18.1萬元），拍賣預計於美國東部時間3月15日晚間8點截止。

有網友在PTT分享，原本只是想上MLB官網看看是否有費爾柴德的球迷版球衣可以購買，沒想到卻看到實戰球衣的競標價格已經突破5500美元，「看來費仔這次帶來的感動，真的讓有些收藏家卯起來競價」，原PO也好奇，如果是對韓國一戰所穿的球衣，價格是否可能衝破台幣30萬元。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣有錢人很多，如果進八強，破百萬都可能」、「（台灣隊長）傑憲職棒公會12強實戰不是台幣50萬得標嗎」、「這個我有錢也會標來展示，朋友來家裡可以炫一下」、「是澳洲那場的？要買也要買韓國戰的」。

費仔球衣競標價格已來到5710美元（約台幣18.1萬元）。圖擷自MLB官網
費仔球衣競標價格已來到5710美元（約台幣18.1萬元）。圖擷自MLB官網

