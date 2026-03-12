經典賽／8強戰14日登場 多VS.韓與美VS.加分兩地開打

快訊

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
多明尼加(圖)將對上韓國。 美國聯合通訊社
世界棒球經典賽（WBC）8支晉級隊伍出列，以下是官網對複賽首日的賽事介紹，分別是台灣時間14日早上6時30分在邁阿密的韓國對多明尼加，以及8時在休士頓的美國對加拿大。

經過激動人心的小組賽，世界棒球經典賽已進入新的階段。來自4個小組前2名的8支隊伍，將以單敗淘汰制繼續向冠軍之路邁進。台灣時間14日將由多明尼加先戰韓國，另一場則是加拿大對美國。

多明尼加對韓國

多明尼加在小組賽有著統治級表現，以完美的4勝0負晉級，小組龍頭實至名歸。全隊首戰先以12比3擊敗尼加拉瓜；第2戰更憑著索托（Juan Soto）2分砲，在第7局即以12比1擊退荷蘭；第3戰全隊延續強勢表現，以10比1大勝以色列；最後一戰遇上實力強勁的委內瑞拉則是以7比5險勝。

韓國出線的方式比較複雜，C組的韓國、澳洲與台灣3隊積分相同，導致全組局勢一度混亂。最終韓國以7比2的5分之多擊敗澳洲，在比較失分率下晉級8強。

安賢民在9局上的中外野犧牲飛球成為韓國重要的晉級分，也讓全隊自2009年以來首次踏進8強，如果韓國沒有得到那1分，全隊將遭淘汰。

多明尼加本屆有機會第3次晉級經典賽4強。它曾在2006年4強賽輸給古巴，2013年擊敗波多黎各奪冠。韓國則是在2009年決賽輸給日本。14日將是多明尼加與韓國首次在經典賽交手。

加拿大對美國

加拿大以7比2擊敗古巴，戰績3勝1負，全隊先前與波多黎各並列A組第一，但加拿大戰勝波多黎各，全隊最後以對戰優勢拿下龍頭晉級。

加拿大先前擊敗哥倫比亞開啟小組賽之路，隨後在8日以1分之差敗給巴拿馬，這也是他們本屆至今唯一敗績。

美國在小組賽一路挺進取得3連勝，但10日意外輸給義大利，全隊在前3戰淨勝對手20分，但一度面臨被淘汰危險，直到今天義大利擊敗墨西哥，美國才以分組第2晉級8強。

這是加拿大首次晉級經典賽8強，他們渴望再添勝利延續神奇之旅。另一方面，美國也在爭取連續第3次闖入決賽的機會。加拿大與美國之戰的勝方將闖進4強，同時會與多明尼加與韓國之間的勝隊爭奪冠軍戰門票。

加拿大在經典賽擊敗美國要追溯到20年前，當時他們在2006年首屆經典賽的B組賽事中以8比6獲勝。此後4屆賽事，美國均在小組賽中擊敗加拿大。

本屆經典賽兩支北美鄰居首次被分入不同小組，2023年時，美國是以12比1在7局提前扣倒加拿大。

義大利 邁阿密 經典賽

