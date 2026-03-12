經典賽／日本8強戰委內瑞拉 山本由伸對抗強打線

世界棒球經典賽（WBC）進入淘汰賽階段，日本隊「侍Japan」將在8強賽迎戰委內瑞拉。兩隊14日將在美國邁阿密交手，爭奪4強門票。日本隊預計由效力洛杉磯道奇的山本由伸擔任先發，如何壓制委內瑞拉火力兇猛的打線，將成為勝負關鍵。

日媒Baseball Channel分析，委內瑞拉最大特色是火力強大的打線，先前4場比賽共攻下26分。陣中由亞特蘭大勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領銜，還有巨人隊的阿拉耶茲（Luis Arraez）、皇家隊培瑞斯（Salvador Perez）等多位曾在美國職棒大聯盟（MLB）拿下個人獎項的球員。

投手方面，投手群在4場比賽中共失12分。雖然在對多明尼加一戰中失掉較多分數，但前3場比賽無論先發或後援都展現出穩定的投球內容。

委內瑞拉8強賽預計推出左投蘇亞雷斯（RangerSuárez）先發。他近兩季在大聯盟都拿下雙位數勝投，防禦率維持在3點多，實力不容小覷。上個賽季他隸屬費城費城人，還曾讓洛杉磯道奇的大谷翔平3打數無安打，顯示對左打具有壓制能力。

日媒分析，面對這樣的投手，日本隊打線中以右打為主的鈴木誠也與岡本和真，可能成為突破關鍵。至於「侍Japan」方面，預計由山本由伸在8強賽擔任先發。若想取勝，山本能否壓制對手超強打線將是關鍵。

「侍Japan」過去在WBC尚未與委內瑞拉交手，但在12強賽中，自2015年起已連續3屆碰頭，3次都由日本獲勝。

日本隊目前已抵達邁阿密備戰。長達13個多小時的跨洲飛行途中，也出現一段趣聞。

「體育報知」報導，大谷翔平為了讓隊友在旅途中放鬆，特地準備耳機送給全隊成員。阪神捕手坂本誠志郎在自己的Instagram帳號分享說，「謝謝耳機，結果Netflix看太多反而睡不著。」引發球迷熱議。

據了解，大谷贈送的是他代言品牌Beats的耳機，盒子上還印有他的名字，不少隊友也在社群媒體上曬出這份禮物。

有趣的是，耳機外盒外觀像便當盒，讓部分網友一度誤以為大谷是在飛機上「發便當」，「我還以為大谷在飛機上發便當給大家，結果是耳機。」

事實上，大谷去年3月就曾在道奇隊為了開幕系列賽前往日本時，為隊友與工作人員準備約60副耳機作為禮物，據說價值約300萬日圓（約新台幣60萬元）。道奇之後在東京巨蛋對小熊拿下2連勝，取得開季好彩頭，最終還一路奪下世界大賽冠軍。