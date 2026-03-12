經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

本屆預賽A組打到最後一戰才決定晉級隊伍，加拿大昨天擊敗波多黎各、今天打退古巴，戰績3勝1敗拿下分組第一，隊史首度闖進經典賽8強，也是這次複賽唯一的「新同學」，波多黎各以相同戰績（輸加拿大）排名分組第二晉級。

B組戰況更加激烈，「史上最強美國隊」打下3連勝後輸給義大利，出現淘汰風險，最後一場義大利與墨西哥之戰，牽動三隊的生死，最終義大利用球棒決定自己的命運，以9：1淘汰墨西哥，戰績4勝0敗取得分組第一，也幫助美國隊躲過提前出局的窘境。

中華隊所屬的C組，衛冕軍日本隊打下4連勝登頂，前兩戰都是完封對手，繼續朝二連霸之路邁進；分組第二張晉級門票之爭，因台灣、南韓、澳洲戰績都是2勝2敗，比較失分率後，南韓以些微差距勝出，繼2009年後重返8強之列。

D組則是多明尼加、委內瑞拉預賽都先打出3連勝收下晉級門票，最後一場「龍頭之爭」，多明尼加暴力打線以7：5轟退委國，戰績4勝0敗站上分組第一，也在相隔一屆後重回8強，委內瑞拉排名第二晉級。

8支晉級隊伍中，包括美國、日本、波多黎各都是自2006年首屆賽事起，連續六屆晉級複賽。日本隊握有3冠（2006、2009、2023），美國隊在2017年奪冠，波多黎各則是在2013、2017年兩度挺進冠軍戰但都敗北。

8強複賽將在台灣時間14日上午於美國兩地開打，在邁阿密馬林魚主場（LoanDepot Park）進行的兩場賽事，由C組第二的南韓對決D組第一的多明尼加、C組第一的日本隊與委內瑞拉交手：在休士頓太空人主場（Daikin Park）進行的賽事，首戰由A組第二的波多黎各對上B組第二的義大利，第二戰由美國對決加拿大。

之後兩場4強賽及冠軍戰都將在馬林魚主場（LoanDepot Park）進行，冠軍戰將在台灣時間18日上午8點開打。

8強對戰組合及比賽時間：

3/14 06：30 南韓 VS 多明尼加

3/14 08：00 美國 VS 加拿大

3/15 03：00 波多黎各 VS 義大利

3/15 09：00 委內瑞拉 VS 日本