快訊

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
經典賽8強賽程。 圖／聯合新聞網製作
經典賽8強賽程。 圖／聯合新聞網製作

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

本屆預賽A組打到最後一戰才決定晉級隊伍，加拿大昨天擊敗波多黎各、今天打退古巴，戰績3勝1敗拿下分組第一，隊史首度闖進經典賽8強，也是這次複賽唯一的「新同學」，波多黎各以相同戰績（輸加拿大）排名分組第二晉級。

B組戰況更加激烈，「史上最強美國隊」打下3連勝後輸給義大利，出現淘汰風險，最後一場義大利與墨西哥之戰，牽動三隊的生死，最終義大利用球棒決定自己的命運，以9：1淘汰墨西哥，戰績4勝0敗取得分組第一，也幫助美國隊躲過提前出局的窘境。

中華隊所屬的C組，衛冕軍日本隊打下4連勝登頂，前兩戰都是完封對手，繼續朝二連霸之路邁進；分組第二張晉級門票之爭，因台灣、南韓、澳洲戰績都是2勝2敗，比較失分率後，南韓以些微差距勝出，繼2009年後重返8強之列。

D組則是多明尼加、委內瑞拉預賽都先打出3連勝收下晉級門票，最後一場「龍頭之爭」，多明尼加暴力打線以7：5轟退委國，戰績4勝0敗站上分組第一，也在相隔一屆後重回8強，委內瑞拉排名第二晉級。

8支晉級隊伍中，包括美國、日本、波多黎各都是自2006年首屆賽事起，連續六屆晉級複賽。日本隊握有3冠（2006、2009、2023），美國隊在2017年奪冠，波多黎各則是在2013、2017年兩度挺進冠軍戰但都敗北。

8強複賽將在台灣時間14日上午於美國兩地開打，在邁阿密馬林魚主場（LoanDepot Park）進行的兩場賽事，由C組第二的南韓對決D組第一的多明尼加、C組第一的日本隊與委內瑞拉交手：在休士頓太空人主場（Daikin Park）進行的賽事，首戰由A組第二的波多黎各對上B組第二的義大利，第二戰由美國對決加拿大。

之後兩場4強賽及冠軍戰都將在馬林魚主場（LoanDepot Park）進行，冠軍戰將在台灣時間18日上午8點開打。

8強對戰組合及比賽時間：

3/14 06：30 南韓 VS 多明尼加

3/14 08：00 美國 VS 加拿大

3/15 03：00 波多黎各 VS 義大利

3/15 09：00 委內瑞拉 VS 日本

日本隊 多明尼加 經典賽 美國 委內瑞拉 南韓 加拿大 義大利 波多黎各

延伸閱讀

經典賽／多明尼加4轟擊退委內瑞拉登D組第一 8強戰對決南韓

經典賽／把美國帶進8強！義大利9：1淘汰墨西哥全勝登分組一

經典賽／加拿大7比2擊敗古巴 A組第一晉級8強

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

相關新聞

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，...

經典賽／單場3杯濃縮咖啡！ 義大利隊長三響砲史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）B組預賽最後一戰，義大利隊今天與墨西哥隊的交手，比賽進行到8局上，隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）已締造單場三響砲，成為經典賽史上第一人！

經典賽／數據公司評選C組最佳陣容 中華隊3人上榜

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽賽程結束，日本數據公司選出獨家最佳陣容，中華隊徐若熙、鄭宗哲、費爾柴德（StuartFai...

經典賽／多明尼加4轟擊退委內瑞拉登D組第一 8強戰對決南韓

世界棒球經典賽（WBC）預賽D組的重頭戲壓軸登場，兩支3勝0敗的隊伍正面交鋒，多明尼加展現「豪華打線」的威力，單場轟出4發全壘打，終場以7：5擊敗委內瑞拉，預賽4勝0敗以分組第一之姿晉級，將和南韓爭取四強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。