快訊

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國球員文保景。 本報資料照片／記者余承翰攝影
韓國球員文保景。 本報資料照片／記者余承翰攝影

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽戰績相同比失分率，中華隊需要南韓贏澳洲，且南韓至少得8分、澳洲至少得3分的情況才能晉級。南韓則是要贏澳洲5分，且不能讓澳洲得到第3分才能晉級，因此無論南韓得7分還是得8分都不會影響晉級之路。

當天3安4打點的文保景最後一個打席消極出棒遭到三振，讓中華隊晉級夢碎，部分台灣球迷因此出征文保景IG，引發韓網友及媒體怒火，也有不少台灣球迷認為出征的作法不妥。

文保景今天受訪時針對此事回應，「雖然有點錯愕，但我想台灣球迷也是因為覺得可惜才有那樣的反應，我就把它當作是一種稱讚。」不過對於該打席的考量，他只說，「無可奉告。」

文保景韓職的洋將隊友迪恩（Austin Dean）也在社群平台力挺文保景，「不要成為輸不起的人，如果是同樣的情況，台灣也會這麼做，韓國隊長文保景。」文保景感謝迪恩義氣相挺：「真的非常感謝，他很愛韓國，也很喜歡我這個隊友，真的很感激，等回去後我會再表達謝意。」

經典賽 中華隊 南韓 文保景

相關新聞

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，...

經典賽／單場3杯濃縮咖啡！ 義大利隊長三響砲史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）B組預賽最後一戰，義大利隊今天與墨西哥隊的交手，比賽進行到8局上，隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）已締造單場三響砲，成為經典賽史上第一人！

經典賽／數據公司評選C組最佳陣容 中華隊3人上榜

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽賽程結束，日本數據公司選出獨家最佳陣容，中華隊徐若熙、鄭宗哲、費爾柴德（StuartFai...

經典賽／多明尼加4轟擊退委內瑞拉登D組第一 8強戰對決南韓

世界棒球經典賽（WBC）預賽D組的重頭戲壓軸登場，兩支3勝0敗的隊伍正面交鋒，多明尼加展現「豪華打線」的威力，單場轟出4發全壘打，終場以7：5擊敗委內瑞拉，預賽4勝0敗以分組第一之姿晉級，將和南韓爭取四強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。