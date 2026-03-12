經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽戰績相同比失分率，中華隊需要南韓贏澳洲，且南韓至少得8分、澳洲至少得3分的情況才能晉級。南韓則是要贏澳洲5分，且不能讓澳洲得到第3分才能晉級，因此無論南韓得7分還是得8分都不會影響晉級之路。

當天3安4打點的文保景最後一個打席消極出棒遭到三振，讓中華隊晉級夢碎，部分台灣球迷因此出征文保景IG，引發韓網友及媒體怒火，也有不少台灣球迷認為出征的作法不妥。

文保景今天受訪時針對此事回應，「雖然有點錯愕，但我想台灣球迷也是因為覺得可惜才有那樣的反應，我就把它當作是一種稱讚。」不過對於該打席的考量，他只說，「無可奉告。」

文保景韓職的洋將隊友迪恩（Austin Dean）也在社群平台力挺文保景，「不要成為輸不起的人，如果是同樣的情況，台灣也會這麼做，韓國隊長文保景。」文保景感謝迪恩義氣相挺：「真的非常感謝，他很愛韓國，也很喜歡我這個隊友，真的很感激，等回去後我會再表達謝意。」