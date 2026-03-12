經典賽／數據公司評選C組最佳陣容 中華隊3人上榜

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽賽程結束，日本數據公司選出獨家最佳陣容，中華隊徐若熙、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）上榜，人數比晉級8強的南韓隊還多。

日本的「Data Stadium」公司根據經典賽C組球員數據，挑選出表現令人印象深刻的選手，總計選出3位投手以及9位野手的最佳陣容，其中分組第1的日本隊有6人最多，其次為中華隊3人、南韓隊2人、澳洲隊1人。

徐若熙首戰面對澳洲隊先發4局無失分、3次三振，僅被敲出2支安打的好表現，獲得關注；鄭宗哲總計打擊率3成33、1轟、2分打點的表現，也獲選為最佳二壘手，文中指出鄭宗哲雖然首戰板凳出發，但在預賽選到5次保送，上壘率高達5成71，4次盜壘更是C組最多。

2轟、6分打點、打擊率2成50的費爾柴德也入選最佳外野手，文中指出，儘管前2戰5打數無安打，但在2連敗的逆境中，他在對捷克隊之戰敲出滿貫砲，對南韓隊又敲出2分砲，讓中華隊能夠以2連勝收尾。

Data Stadium挑選出的3位投手分別是徐若熙以及種市篤暉（日本隊）、盧景銀（南韓隊），9位野手則是捕手若月健矢（日本隊）、一壘手文保景（南韓隊）、二壘手鄭宗哲、三壘手米德（Curtis Mead，澳洲隊）、游擊手源田壯亮以及3位外野手費爾柴德、吉田正尚（日本隊）、鈴木誠也（日本隊），指定打擊則是大谷翔平（日本隊）。

「Data Stadium」是日本知名的體育數據分析與內容供應商，針對棒球、足球、籃球、桌球等比賽內容進行數據化與分析，並將相關資訊提供及發布給各大媒體與球隊。