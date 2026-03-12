快訊

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

經典賽／數據公司評選C組最佳陣容 中華隊3人上榜

中央社／ 記者蘇志畬台北12日電
中華隊鄭宗哲（前）與費爾柴德（後）。 特派記者余承翰／東京攝影
中華隊鄭宗哲（前）與費爾柴德（後）。 特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽賽程結束，日本數據公司選出獨家最佳陣容，中華隊徐若熙鄭宗哲費爾柴德Stuart Fairchild）上榜，人數比晉級8強的南韓隊還多。

日本的「Data Stadium」公司根據經典賽C組球員數據，挑選出表現令人印象深刻的選手，總計選出3位投手以及9位野手的最佳陣容，其中分組第1的日本隊有6人最多，其次為中華隊3人、南韓隊2人、澳洲隊1人。

徐若熙首戰面對澳洲隊先發4局無失分、3次三振，僅被敲出2支安打的好表現，獲得關注；鄭宗哲總計打擊率3成33、1轟、2分打點的表現，也獲選為最佳二壘手，文中指出鄭宗哲雖然首戰板凳出發，但在預賽選到5次保送，上壘率高達5成71，4次盜壘更是C組最多。

2轟、6分打點、打擊率2成50的費爾柴德也入選最佳外野手，文中指出，儘管前2戰5打數無安打，但在2連敗的逆境中，他在對捷克隊之戰敲出滿貫砲，對南韓隊又敲出2分砲，讓中華隊能夠以2連勝收尾。

Data Stadium挑選出的3位投手分別是徐若熙以及種市篤暉（日本隊）、盧景銀（南韓隊），9位野手則是捕手若月健矢（日本隊）、一壘手文保景（南韓隊）、二壘手鄭宗哲、三壘手米德（Curtis Mead，澳洲隊）、游擊手源田壯亮以及3位外野手費爾柴德、吉田正尚（日本隊）、鈴木誠也（日本隊），指定打擊則是大谷翔平（日本隊）。

「Data Stadium」是日本知名的體育數據分析與內容供應商，針對棒球、足球、籃球、桌球等比賽內容進行數據化與分析，並將相關資訊提供及發布給各大媒體與球隊。

經典賽 中華隊 文保景 徐若熙 費爾柴德 鄭宗哲 Stuart Fairchild

延伸閱讀

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數

經典賽／打出感動比賽秀韌性 中華隊11日凌晨抵台

經典賽／打出感動比賽秀韌性 中華隊11日凌晨抵台

相關新聞

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽4組賽程全數落幕，8強隊伍出爐，衛冕軍日本隊及擁有「豪華打線」的多明尼加隊全勝晉級，美國隊驚險闖關，唯一的新面孔則是為加拿大，複賽將在台灣時間14日上午開打。

經典賽／遭台灣球迷出征坦言「錯愕」 文保景：當作是稱讚

南韓隊在世界棒球經典賽以7：2擊敗澳洲隊，奇蹟闖入8強。南韓強打文保景9局上選擇不出棒讓比賽快速進入9局下的作法，讓他的IG貼文遭部分台灣球迷出征，引發台韓網友大戰，對此，文保景今天受訪時首度做出回應。

經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，...

經典賽／單場3杯濃縮咖啡！ 義大利隊長三響砲史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）B組預賽最後一戰，義大利隊今天與墨西哥隊的交手，比賽進行到8局上，隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）已締造單場三響砲，成為經典賽史上第一人！

經典賽／數據公司評選C組最佳陣容 中華隊3人上榜

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽賽程結束，日本數據公司選出獨家最佳陣容，中華隊徐若熙、鄭宗哲、費爾柴德（StuartFai...

經典賽／多明尼加4轟擊退委內瑞拉登D組第一 8強戰對決南韓

世界棒球經典賽（WBC）預賽D組的重頭戲壓軸登場，兩支3勝0敗的隊伍正面交鋒，多明尼加展現「豪華打線」的威力，單場轟出4發全壘打，終場以7：5擊敗委內瑞拉，預賽4勝0敗以分組第一之姿晉級，將和南韓爭取四強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。