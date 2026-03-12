經典賽／多明尼加4轟擊退委內瑞拉登D組第一 8強戰對決南韓

世界棒球經典賽（WBC）預賽D組的重頭戲壓軸登場，兩支3勝0敗的隊伍正面交鋒，多明尼加展現「豪華打線」的威力，單場轟出4發全壘打，終場以7：5擊敗委內瑞拉，預賽4勝0敗以分組第一之姿晉級，將和南韓爭取四強門票。

多明尼加、委內瑞拉在本屆預賽都拉出三連勝攜手晉級，今天爭取分組龍頭，多明尼加一開賽就砲聲隆隆，馬提（Ketel Marte）敲出安打後，索托（Juan Soto）首打席就把球掃向中外野，目送球飛過全壘打牆，替球隊打下2：0領先。

委內瑞拉在1局下由賈西亞（Maikel Garcia）安打、阿拉斯（Luis Arraez）保送展開反攻，康崔拉斯（Willson Contreras）適時安打幫球隊追回1分。

3局上多明尼加攻勢再起，馬提一棒轟出左外野陽春全壘打，2出局後委內瑞拉換投，仍擋不住多明尼加的砲火，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）追加一發左外野陽春彈，單局雙轟將比數拉開為4：１。

委內瑞拉則是持續用安打追分，3局下亞古納（Ronald Acuna Jr.）保送後盜上二壘，賈西亞、阿拉斯連兩棒敲出二壘打都送回分數，將比數追成1分差。

但多明尼加依舊用全壘打捍衛領先優勢，4局上塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也敲出2分全壘打，比數形成7：3。

多明尼加牛棚在9局下製造危機，連投3次保送，之後讓委內瑞拉靠高飛犧牲打再追1分，之後一次雙殺的機會多明尼加發生失誤再丟1分，但最終守住2分的領先優勢，拿下比賽勝利。

多明尼加本屆預賽4戰狂轟13發全壘打，也是參賽20隊中砲火最兇猛的隊伍，預賽以4勝0敗之姿登上D組第一，重返8強之列，下一戰將對上C組第二的南韓；委內瑞拉則要面對D組第一的日本隊。