經典賽／費爾柴德有阿美族血統 相約休賽季再來台灣

中央社／ 台北12日電
費爾柴德。 特派記者余承翰／東京攝影
「費仔」費爾柴德Stuart Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）的好表現圈粉無數，他也認為這是一趟難忘旅程，遺憾的是未能深度走訪台灣，預計休賽季將與家人再次來台。

台美混血的費爾柴德今年首度披上中華隊戰袍，在預賽4戰敲出2轟、6分打點，打擊率2成50，成為重要火力輸出，個人社群Instagram粉絲也從加入中華隊之前的2萬多暴漲到超過30萬。

費爾柴德今天透過經紀公司帕菲克國際運動行銷表示：「非常感謝球迷們的熱情支持，在加入中華隊之前，無法想像能獲得這麼多球迷的支持與能量，這真的是一趟非常難忘的旅程。」

只可惜由於經典賽行程緊湊，費爾柴德賽後回到美國備戰大聯盟春訓以及新賽季，他透露已和太太一起規劃，預計在今年休賽季期間與家人一同回到台灣，希望能有充裕的時間認識這片土地與喜愛他的粉絲。

費爾柴德的母親來自台灣，經紀公司透露，費爾柴德的外婆是來自花蓮的阿美族，也讓費爾柴德與台灣增添一層深刻連結，未來若有機會，他非常有意願再度代表台灣出賽。

費爾柴德特別感謝台灣原創運動品牌「TAIWOLF 台灣狼」的信任，在確定代表中華隊出賽後，就邀請他擔任品牌代言人，費爾柴德感謝這段時間媒體及各大品牌的關注，期待未來有更多合作，也會帶著台灣球迷的祝福，在美國職棒場上繼續奮戰。

經典賽 費爾柴德 Stuart Fairchild 中華隊

