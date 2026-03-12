經典賽／把美國帶進8強！義大利9：1淘汰墨西哥全勝登分組一

本屆世界棒球經典賽預賽B組兩支晉級隊伍出爐！今天分組最終戰，義大利隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）演出賽史首次三響砲帶頭，全隊4轟爆打墨西哥，終場以9：1勝出，預賽4勝0敗取得分組第一晉級，同時將3勝1敗的美國隊帶晉級；墨西哥隊則是2勝2敗遭淘汰。

號稱「史上最強」的美國隊本屆預賽先取得三連勝後，昨天意外以6：8敗給義大利，不僅沒有如教頭認為的「提前晉級」，甚至出現淘汰危機，只能把命運交由這場墨義戰的結果來決定。

義大利在2局上由帕斯蒂昆諾率先開轟，敲出右外野陽春全壘打轟回全隊第1分。4局上柏蒂（Jon Berti）再敲一發中左外野方向的陽春砲，打下2：0領先。

第5局義大利由保送和安打攻佔一、三壘，靠著強迫取分戰術先送回三壘上跑者，馬西（Jakob Marsee）補上安打再添2分，將領先擴大為5：0。帕斯蒂昆諾接著在6局上再敲一發陽春彈，單場雙響砲幫義大利拉開6：0領先。

7局上義大利靠觸身球展開攻勢，柏蒂敲出中外野安打，墨西哥隊處理球時還發生失誤，一壘上跑者直衝回本壘攻下第7分。

悶了大半場的墨西哥打線在7局下才有所回應，靠著安打和2次四死球保送攻佔滿壘，但僅由湯瑪斯（Alek Thomas）的滾地球送回1分。

帕斯蒂昆諾在8局下再用全壘打寫紀錄，從賈西亞（Robert Garcia）手中再敲一發陽春砲，締造經典賽史上首次單場三響砲，義大利此局添得2分，讓比數形成9：1。下半局還化解墨西哥滿壘大危機，沒有戰況出現變化。

此戰義大利推出大聯盟明星右投諾拉（Aaron Nola）先發，主投5局用69球，被擊出4支安打，有1次保送，送出5次三振，沒有失分，後續動用5名投手，僅讓墨西哥攻下1分。

義大利大勝墨西哥後，預賽以4勝0敗的戰績搶下B組第一，繼2013年後再闖8強，同時保住美國隊的晉級資格。

義大利本屆陣容中，共有21名具美職資歷的選手，本屆不僅4連勝晉級，長打火力甚至大勝擁有全明星陣容的美國隊，預賽4場比賽合計敲出12支全壘打，截止今天為止排在30隊第二，僅次於多明尼加的「恐怖打線」，美國隊則是4戰敲7轟。