經典賽／單場3杯濃縮咖啡！ 義大利隊長三響砲史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）B組預賽最後一戰，義大利隊今天與墨西哥隊的交手，比賽進行到8局上，隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）已締造單場三響砲，成為經典賽史上第一人！

義大利與墨西哥之戰，牽動著美國隊的命運，讓這場賽事格外受到關注，義大利決定用自己手中的強棒打下晉級門票，比賽開打後就持續上演煙火秀，比賽打到8局上，全隊已經轟出4發全壘打，帕斯蒂昆諾就貢獻3轟。

帕斯蒂昆諾2局上先從阿薩德（Javier Assad）手中擊出右外野陽春全壘打，打下全隊第1分，5局上面對杜阿爾特（Daniel Duarte）再敲一發陽春彈，替球隊拉開6：0領先，而7局上站上打擊區，再次砲轟賈西亞（Robert Garcia），寫下經典賽史上首次三響砲紀錄。

義大利隊在上屆經典賽將義式濃縮咖啡機放在板凳席中，引發話題，這次參賽同樣也有帶，且當球員擊出全壘打後的慶祝模式，就是回到休息室喝一杯濃縮咖啡，帕斯蒂昆諾這場比賽打到8局，已經喝了3杯。