經典賽／送美國晉級！義大利前6局敲3轟 6：0領先墨西哥

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
義大利帕斯蒂昆諾開轟助威。 美聯社
義大利帕斯蒂昆諾開轟助威。 美聯社

本屆世界棒球經典賽預賽B組最後一場比賽，兩張晉級門票之爭，決定權交到義大利和墨西哥手中，勝負也牽動著美國隊的命運。此戰義大利隊前6局打完就轟出3發全壘打，目前以6：0領先，送美國隊確定晉級。

義大利帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）在2局上率先開砲，從阿薩德（Javier Assad）手中擊出右外野陽春全壘打，替球隊打下第1分。4局上柏蒂（Jon Berti）率先上場，再把阿薩德的球轟上中左外野看台，義大利取得2：0領先。 

第5局義大利持續有攻勢，靠保送和安打攻佔一、三壘，接著採強迫取分戰術先送回三壘上跑者，馬西（Jakob Marsee）補上安打再添2分，義大利擴大領先為5：0。

進入6局上墨西哥換上第三任投手杜阿爾特（Daniel Duarte），帕斯蒂昆諾再敲一發陽春全壘打，單場雙響砲持續追加分數，比數形成6：0。

義大利此戰推出大聯盟明星右投諾拉（Aaron Nola）先發，主投5局用69球，被擊出4支安打，有1次保送，送出5次三振，沒有失分。

此戰義大利與墨西哥隊的比賽，攸關B組的晉級門票，牽動著美國隊的命運，若義大利贏球，將以4連勝取得分組第一，繼2013年後再次挺進8強，美國隊則確定取得晉級門票。

經典賽／把美國帶進8強！義大利9：1淘汰墨西哥全勝登分組一

本屆世界棒球經典賽預賽B組兩支晉級隊伍出爐！今天分組最終戰，義大利隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）演出賽史首次三響砲帶頭，全隊4轟爆打墨西哥，終場以9：1勝出，預賽4勝0敗取得分組第一晉級，同時將3勝1敗的美國隊帶晉級；墨西哥隊則是2勝2敗遭淘汰。

經典賽／單場3杯濃縮咖啡！ 義大利隊長三響砲史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）B組預賽最後一戰，義大利隊今天與墨西哥隊的交手，比賽進行到8局上，隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）已締造單場三響砲，成為經典賽史上第一人！

經典賽／加拿大7比2擊敗古巴 A組第一晉級8強

加拿大今天在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強

經典賽／撲壘奪致勝分感動球迷 陳傑憲骨裂返台周五赴高雄長庚檢查傷勢

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，球員於今天凌晨返抵國門，台灣隊長「四爺」陳傑憲壓軸入境，而他在台韓大戰帶傷撲壘，跑回關鍵超前分，感動無數球迷，今回國，大家都關心他的傷勢。統一獅球團已預約本周五早上赴高雄長庚追蹤復健。長庚表示，關於陳傑憲傷勢及後續治療計畫，周五將由運動醫學中心主任周文毅對外說明。

經典賽／莊陳仲敖「把WBC回憶放進畫裡」淚感球迷！龍恩、灝宇球衣入列

中華隊投手莊陳仲敖在經典賽對捷克的比賽中奪下勝投，並於社群媒體分享將2026WBC回憶融入畫作的創作。作品以隊長陳傑憲等為主角，受到了廣泛讚譽。

台灣野手第一人！「鋒炮」陳金鋒 68 萬美金加盟道奇，開啟大聯盟追夢時代

台灣棒球界迎來歷史性時刻，陳金鋒於1999年簽約洛杉磯道奇隊，成為首位挑戰美職的台灣野手，簽約金達68萬美元，開啟旅美新紀元。

