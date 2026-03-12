WBC加拿大7比2擊敗古巴　A組第一晉級8強

加拿大今天在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強。

加拿大與古巴在A組原本同為2勝1敗，此役攸關晉級，前兩局雙方互有攻勢但未得分，直到3局上，加拿大凱西（Owen Caissie）敲出適時犧牲打，助球隊先拔頭籌取得1比0領先。

5局上，加拿大托羅（Abraham Toro）轟出陽春全壘打，將比分擴大至2比0。5局下，古巴靠著季貝爾（Yoelkis Guibert）滾地球帶有1分打點，追回1分。

加拿大6局上發動猛攻，靠著安打連續推進跑者，一舉攻下3分，將分差擴大至5比1，但古巴並未放棄，6局下追回1分，將分差縮小至3分，力圖扭轉頹勢。

到了8局上，加拿大靠著內勒（Josh Naylor）擊出左外野安打，送回隊友得分，9局上凱西再次建功，敲出右外野安打，護送托羅回到本壘得分，終場以7比2擊敗古巴。

此役後，加拿大與波多黎各戰績同為3勝1敗，但因加拿大先前以3比2力克波多黎各，根據WBC規則，當兩隊戰績相同時，將優先比較兩隊勝負關係。

加拿大因此擠下波多黎各登上A組第一，與分組第二的波多黎各一同挺進8強。