WBC加拿大7比2擊敗古巴　A組第一晉級8強

中央社／ 波多黎各聖胡安11日綜合外電報導
加拿大在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強。圖／法新社
加拿大在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強。圖／法新社

加拿大今天在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強。

加拿大與古巴在A組原本同為2勝1敗，此役攸關晉級，前兩局雙方互有攻勢但未得分，直到3局上，加拿大凱西（Owen Caissie）敲出適時犧牲打，助球隊先拔頭籌取得1比0領先。

5局上，加拿大托羅（Abraham Toro）轟出陽春全壘打，將比分擴大至2比0。5局下，古巴靠著季貝爾（Yoelkis Guibert）滾地球帶有1分打點，追回1分。

加拿大6局上發動猛攻，靠著安打連續推進跑者，一舉攻下3分，將分差擴大至5比1，但古巴並未放棄，6局下追回1分，將分差縮小至3分，力圖扭轉頹勢。

到了8局上，加拿大靠著內勒（Josh Naylor）擊出左外野安打，送回隊友得分，9局上凱西再次建功，敲出右外野安打，護送托羅回到本壘得分，終場以7比2擊敗古巴。

此役後，加拿大與波多黎各戰績同為3勝1敗，但因加拿大先前以3比2力克波多黎各，根據WBC規則，當兩隊戰績相同時，將優先比較兩隊勝負關係。

加拿大因此擠下波多黎各登上A組第一，與分組第二的波多黎各一同挺進8強。

相關新聞

經典賽／撲壘奪致勝分感動球迷 陳傑憲骨裂返台周五赴高雄長庚檢查傷勢

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，球員於今天凌晨返抵國門，台灣隊長「四爺」陳傑憲壓軸入境，而他在台韓大戰帶傷撲壘，跑回關鍵超前分，感動無數球迷，今回國，大家都關心他的傷勢。統一獅球團已預約本周五早上赴高雄長庚追蹤復健。長庚表示，關於陳傑憲傷勢及後續治療計畫，周五將由運動醫學中心主任周文毅對外說明。

經典賽／莊陳仲敖「把WBC回憶放進畫裡」淚感球迷！龍恩、灝宇球衣入列

中華隊投手莊陳仲敖在經典賽對捷克的比賽中奪下勝投，並於社群媒體分享將2026WBC回憶融入畫作的創作。作品以隊長陳傑憲等為主角，受到了廣泛讚譽。

經典賽／前晚歡慶到半夜鬆懈了？ 美國教頭：不如說義大利打得好

美國隊昨天在B組預賽擊敗勁敵墨西哥隊後，本屆世界棒球經典賽（WBC）拿下三連勝，全隊歡慶到深夜才離開球場，今天對上義大利隊，卻以6：8吞下敗仗，被問及選手是否因此鬆懈了？美國總教練德羅沙（Mark DeRosa）否認，「不如說是義大利表現更勝一籌。」

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

WBC加拿大7比2擊敗古巴　A組第一晉級8強

加拿大今天在世界棒球經典賽（WBC）A組賽事，以7比2擊敗古巴，並以3勝1敗分組第一之姿晉級8強

【總編開箱】WBC比賽結束然後呢？聽聽辜仲諒的微言大義

世界棒球經典賽（WBC）「中韓大戰」，中華5：4扳倒宿敵南韓，淚水與感動從東京到「我那小小多山國家」的每個球迷、每處角落，贏球滋味如此甜美。然而，事實是，我們已經連續3屆在經典賽止於小組賽，中華隊「一輪遊」的宿命沒有改變。比賽已結束，南韓進8強，台灣呢？

