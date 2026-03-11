經典賽／撲壘奪致勝分感動球迷 陳傑憲骨裂返台周五赴高雄長庚檢查傷勢

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，球員於今天凌晨返抵國門，台灣隊長「四爺」陳傑憲壓軸入境，他在台韓大戰中帶傷撲壘、跑回關鍵超前分的畫面感動無數球迷，如今回國後，傷勢狀況也備受關注。統一獅球團已預約本周五上午，安排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行追蹤與復健評估。

陳傑憲在本屆賽事中遭觸身球擊中左手，造成食指遠端骨裂，不過在台韓大戰關鍵時刻，他仍帶傷上場代跑，奮力撲壘搶下致勝分的一幕，讓球迷相當感動，也對他的傷勢十分心疼。

返國後，球團已安排陳傑憲於周五上午前往高雄長庚，由周文毅醫師看診治療左手食指骨裂並規劃復健，同時也將一併評估他手腕的舊傷狀況。

至於球迷與外界最關心的復出時程，統一獅領隊蘇泰安表示，雖然陳傑憲本人求戰心切，但球團仍會以「徹底痊癒」為首要原則。初步評估至少需要6至8周的休養期，待周五完整的醫療評估報告出爐後，球團將依據結果正式啟動後續復健計畫。