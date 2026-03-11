快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

誰埋單？卓榮泰搭包機赴日看球稱「行程自費」 民航局回應

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／撲壘奪致勝分感動球迷 陳傑憲骨裂返台周五赴高雄長庚檢查傷勢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
台灣隊長陳傑憲入境時候到熱烈歡迎。（記者黃仲明／攝影）
台灣隊長陳傑憲入境時候到熱烈歡迎。（記者黃仲明／攝影）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，球員於今天凌晨返抵國門，台灣隊長「四爺」陳傑憲壓軸入境，他在台韓大戰中帶傷撲壘、跑回關鍵超前分的畫面感動無數球迷，如今回國後，傷勢狀況也備受關注。統一獅球團已預約本周五上午，安排陳傑憲前往高雄長庚醫院進行追蹤與復健評估。

陳傑憲在本屆賽事中遭觸身球擊中左手，造成食指遠端骨裂，不過在台韓大戰關鍵時刻，他仍帶傷上場代跑，奮力撲壘搶下致勝分的一幕，讓球迷相當感動，也對他的傷勢十分心疼。

返國後，球團已安排陳傑憲於周五上午前往高雄長庚，由周文毅醫師看診治療左手食指骨裂並規劃復健，同時也將一併評估他手腕的舊傷狀況。

至於球迷與外界最關心的復出時程，統一獅領隊蘇泰安表示，雖然陳傑憲本人求戰心切，但球團仍會以「徹底痊癒」為首要原則。初步評估至少需要6至8周的休養期，待周五完整的醫療評估報告出爐後，球團將依據結果正式啟動後續復健計畫。

經典賽

延伸閱讀

影／經典賽中華隊返台 台灣隊長陳傑憲壓軸入境

HBL／劉廷寬被費爾柴德逆轉轟感動 拚衛冕獲啟發

經典賽／史詩級台韓大戰關注度高 日本知名女歌手愛繆也感動：忍不住掉淚

經典賽／中華隊本屆賽事傷不停！國際轉播員戲稱：Taipei變Taipain

相關新聞

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

經典賽／莊陳仲敖「把WBC回憶放進畫裡」淚感球迷！龍恩、灝宇球衣入列

中華隊投手莊陳仲敖在經典賽對捷克的比賽中奪下勝投，並於社群媒體分享將2026WBC回憶融入畫作的創作。作品以隊長陳傑憲等為主角，受到了廣泛讚譽。

經典賽／前晚歡慶到半夜鬆懈了？ 美國教頭：不如說義大利打得好

美國隊昨天在B組預賽擊敗勁敵墨西哥隊後，本屆世界棒球經典賽（WBC）拿下三連勝，全隊歡慶到深夜才離開球場，今天對上義大利隊，卻以6：8吞下敗仗，被問及選手是否因此鬆懈了？美國總教練德羅沙（Mark DeRosa）否認，「不如說是義大利表現更勝一籌。」

經典賽／台韓戰在韓收視率竟墊底！台網友驚呼：不在乎中華隊？

韓國隊以C組第二之姿晉級經典賽八強，今天公布由三大電視台聯播的預賽四戰收視率，日韓大戰毫無疑問16.5%高居第一，不過讓全台球迷熱血沸騰的中韓大戰在韓收視率卻呈現低迷，合計9.6%更低於韓捷之戰，在四場比賽中敬陪末座。

經典賽／撲壘奪致勝分感動球迷 陳傑憲骨裂返台周五赴高雄長庚檢查傷勢

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，球員於今天凌晨返抵國門，台灣隊長「四爺」陳傑憲壓軸入境，而他在台韓大戰帶傷撲壘，跑回關鍵超前分，感動無數球迷，今回國，大家都關心他的傷勢。統一獅球團已預約本周五早上赴高雄長庚追蹤復健。長庚表示，關於陳傑憲傷勢及後續治療計畫，周五將由運動醫學中心主任周文毅對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。