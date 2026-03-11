經典賽／睽違17年進8強超禮遇 韓國隊抵美警車開道進飯店
自2009年獲亞軍之後，韓國隊本屆經典賽在睽違17年闖進八強，根據韓聯社，韓國隊已從東京飛抵美國邁阿密，且球隊巴士在多台警車護送下，於夜間開入飯店，展現複賽球隊受到的高規格待遇。
韓國隊預賽戰績2勝2敗，成功搶下C組第二晉級複賽，八強將交手明早多明尼加對戰委內瑞拉的勝隊，韓國隊也提早抵達邁阿密備戰，在前往飯店的路途中，有多輛警車開道護送，受高規格禮遇引發熱議。
韓國隊總教練柳志炫也接受韓聯社採訪，談到複賽是否會出現人員異動，柳志炫表示，MLB美籍韓裔右投歐布萊恩（Riley O'Brien）將視春訓表現後決定是否中途加入，火球男文東珠則因肩傷風險較高，不考慮強行徵召入隊。
