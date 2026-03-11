快訊

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

經典賽／莊陳仲敖「把WBC回憶放進畫裡」淚感球迷！龍恩、灝宇球衣入列

聯合新聞網／ 綜合報導
莊陳仲敖用畫作紀念經典賽回憶。 圖取自Threads
莊陳仲敖用畫作紀念經典賽回憶。 圖取自Threads

中華隊投手莊陳仲敖在對戰捷克時奪下勝投，好表現登上大聯盟官網，今天他在社群媒體發布一張自己的畫作，並說到：「把2026WBC的回憶放進畫裡！」圖中收錄了許多經典賽期間重要畫面，讓大家再次見識了這位旅美小將的精湛畫術。

在莊陳仲敖的作品中，以台灣隊長陳傑憲、國防部長張育成與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）為主角，背景則是中華隊教練團與辭退選手龍恩（Jonathon Long）和李灝宇的球衣圖樣，發布一小時即吸引七千人瀏覽，破千人按讚。

莊陳仲敖的繪畫技巧再度驚艷眾人，有網友直呼：「台灣最強畫家，兼職投手莊陳仲敖。」許多球迷皆認為作品紀錄了此次動人且美好的過程，也有人讚許莊陳仲敖本屆經典賽的好表現，希望他旅美之路一切順遂。

事實上，莊陳仲敖經常於個人社群發布自己的作品，去年經典資格賽結束後，他也曾畫出紀念畫作，莊陳仲敖目前效力MLB運動家隊，為農場排名第27名的新秀，他在本屆經典賽對戰捷克先發2.2局無失分、送出4次三振，奪下勝投。

中華隊投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽 WBC中華隊 莊陳仲敖 運動家

相關新聞

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

經典賽／莊陳仲敖「把WBC回憶放進畫裡」淚感球迷！龍恩、灝宇球衣入列

中華隊投手莊陳仲敖在經典賽對捷克的比賽中奪下勝投，並於社群媒體分享將2026WBC回憶融入畫作的創作。作品以隊長陳傑憲等為主角，受到了廣泛讚譽。

經典賽／前晚歡慶到半夜鬆懈了？ 美國教頭：不如說義大利打得好

美國隊昨天在B組預賽擊敗勁敵墨西哥隊後，本屆世界棒球經典賽（WBC）拿下三連勝，全隊歡慶到深夜才離開球場，今天對上義大利隊，卻以6：8吞下敗仗，被問及選手是否因此鬆懈了？美國總教練德羅沙（Mark DeRosa）否認，「不如說是義大利表現更勝一籌。」

經典賽／台韓戰在韓收視率竟墊底！台網友驚呼：不在乎中華隊？

韓國隊以C組第二之姿晉級經典賽八強，今天公布由三大電視台聯播的預賽四戰收視率，日韓大戰毫無疑問16.5%高居第一，不過讓全台球迷熱血沸騰的中韓大戰在韓收視率卻呈現低迷，合計9.6%更低於韓捷之戰，在四場比賽中敬陪末座。

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。