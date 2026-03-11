中華隊投手莊陳仲敖在對戰捷克時奪下勝投，好表現登上大聯盟官網，今天他在社群媒體發布一張自己的畫作，並說到：「把2026WBC的回憶放進畫裡！」圖中收錄了許多經典賽期間重要畫面，讓大家再次見識了這位旅美小將的精湛畫術。

在莊陳仲敖的作品中，以台灣隊長陳傑憲、國防部長張育成與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）為主角，背景則是中華隊教練團與辭退選手龍恩（Jonathon Long）和李灝宇的球衣圖樣，發布一小時即吸引七千人瀏覽，破千人按讚。

莊陳仲敖的繪畫技巧再度驚艷眾人，有網友直呼：「台灣最強畫家，兼職投手莊陳仲敖。」許多球迷皆認為作品紀錄了此次動人且美好的過程，也有人讚許莊陳仲敖本屆經典賽的好表現，希望他旅美之路一切順遂。

事實上，莊陳仲敖經常於個人社群發布自己的作品，去年經典資格賽結束後，他也曾畫出紀念畫作，莊陳仲敖目前效力MLB運動家隊，為農場排名第27名的新秀，他在本屆經典賽對戰捷克先發2.2局無失分、送出4次三振，奪下勝投。