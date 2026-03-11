聽新聞
經典賽／前晚歡慶到半夜鬆懈了？ 美國教頭：不如說義大利打得好
美國隊昨天在B組預賽擊敗勁敵墨西哥隊後，本屆世界棒球經典賽（WBC）拿下三連勝，全隊歡慶到深夜才離開球場，今天對上義大利隊，卻以6：8吞下敗仗，被問及選手是否因此鬆懈了？美國總教練德羅沙（Mark DeRosa）否認，「不如說是義大利表現更勝一籌。」
由大聯盟球星組成的「史上最強美國隊」，今天意外敗給義大利隊，爆出本屆經典賽最大冷門，甚至因此把晉級的命運交由別人來決定，無論是場上表現或場下的行為，都引發熱議。
先是德羅沙錯估形勢，在此戰開打前就說出「我們已經拿下8強門票」，賽後他坦言是自己算錯也說錯了，之後受訪時他也自曝，昨天球隊擊敗墨西哥後，大家留在球場慶祝這場重要的勝利，一邊說笑一邊喝酒，很晚才離開球場，今天到球場時也有些選手看起來沒什麼精神。
德羅沙自己揭露球隊的狀況，接著被媒體問及，球隊是不是鬆懈了？德羅沙否認「沒有，與其說我們鬆懈了，我更覺得該說是義大利表現更勝一籌。」
至於義大利隊打出這場驚奇一勝，總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）賽後形容，「這是我人生中最美好的日子之一。」他提到：「我為我的球員們感到驕傲，他們很年輕，但打起來像是在大聯盟征戰10年的選手，他們很專注，在義大利的所有人都應該看到我們的表現，我們是為了他們而打的、為了孩子們，這樣的事情是會發生的，一切都有可能。」
