經典賽／日捷對戰未出賽…大谷翔平「1舉動」引歡呼 美媒：小球迷今年最棒時刻

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰昨（10）晚登場，由地主日本隊迎戰捷克隊。前七局捷克壓制日本打線無失分，維持0：0比數，直至八局下日本隊展開攻勢，單局一口氣灌了9分，最終以9：0、日本隊獲勝結束比賽。而大谷翔平雖從先發名單中移除，但賽前仍在牛棚進行投球練習，且比賽中「將球遞給小球迷」的暖舉，也成為球迷討論的焦點。

日刊Sports報導，在日捷大戰比數0：０進入4局上、日本隊準備展開守備前，大谷走出休息區前往右外野界外區，與擔任先發右外野手的佐藤輝明進行局間傳接球。結束傳接球後，大谷隨即將球送給坐在Excite Seat的一名少年，報導更形容此為「相當『罕見』的一幕」。

MLB也將影片分享到官方X，並寫道「大谷翔平確保這名小球迷拿到了球！而少年也興奮得完全藏不住喜悅」。

從畫面可見，大谷翔平第一次將球丟過去時，少年沒有順利接到，球就這麼掉落到場內。隨後球僮將球撿起遞給大谷，他才又重新將球親手送給這位幸運的小球迷。當少年展開笑容雀躍地回到座位，台上的球迷也掀起一片歡呼。

大谷翔平的暖舉立刻掀起網友熱烈討論，THE DIGEST報導，美媒《Jomboy Media》的棒球Podcast節目「Talkin' Baseball」也提及此事，並稱「對那名少年球迷而言，這應該會成為今年最棒的時刻」。

道奇隊網站《Dodgers Nation》則形容，「即使大谷翔平沒有上場，他仍為球迷帶來獨一無二的體驗。」