經典賽／愛爾達轉播收視較上屆增4成 中韓戰無意外衝第一
中華隊本屆經典賽預賽奪下2勝2敗佳績，賽事轉播收視率也開紅盤，愛爾達體育台公布收視成績，本屆經典賽中華隊出賽的四天MOD收視率，相較上屆成長40%，感動無數全台球迷的中韓大戰則創下最高收視率6.06的亮眼成績。
愛爾達上屆經典賽前四日直播所有平均收視率為0.78，平均最高收視率則為1.01，本屆前四天直播所有平均收視率成長至1.08，平均最高收視率也增至1.51，成長幅度約40%，且上屆中華隊是地主球隊共有三場晚場賽事，本屆則是在東京巨蛋僅有一場晚場，時間因素並未影響收視佳績。
不只MOD收視亮眼，愛爾達Facebook與YouTube在預賽期間，新媒體內容曝光次數超過3.3億次，YouTube提供的免費主播台直播，最高上線人數曾達10.3萬人，為全台灣最多，愛爾達體育家族YouTube頻道也在預賽期間突破100萬訂閱人數。
預賽四場比賽中，中韓大戰收視成績最為亮眼，平均收視率為4.96 ，最高收視率為6.06，中日之戰則是平均收視率3.62，最高收視率5.28居次，中華隊奪下首勝的中捷之戰最高收視率也曾達到4.2。
愛爾達經典賽轉播收視率：
中vs.澳 平均2.02 最高2.29
中vs.日 平均3.62 最高5.28
中vs.捷 平均2.66 最高4.2
中vs.韓 平均4.96 最高6.06
