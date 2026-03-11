快訊

經典賽／台韓戰在韓收視率竟墊底！台網友驚呼：不在乎中華隊？

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽以5：4擊敗韓國。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽以5：4擊敗韓國。特派記者余承翰／東京攝影

韓國隊以C組第二之姿晉級經典賽八強，今天公布由三大電視台聯播的預賽四戰收視率，日韓大戰毫無疑問16.5%高居第一，不過讓全台球迷熱血沸騰的中韓大戰在韓收視率卻呈現低迷，合計9.6%更低於韓捷之戰，在四場比賽中敬陪末座。

韓國預賽階段首戰擊敗捷克，次戰兩分差不敵日本，面對中華隊時遭張育成、鄭宗哲與費爾柴德（Stuart Fairchild）三轟砲擊，於延長賽4：5一分差吞下第二敗，不過在最終戰以7：2擊敗澳洲，經比較失分率後順利晉級八強，自2009年後再度闖入複賽。

韓國本屆經典賽由三大台（KBS、SBS、MBC）聯合轉播，日韓之戰合計收視率16.5%居四戰之冠，攸關晉級的韓澳大戰收視率也有12.4%，但面對中華隊收視率僅9.6%，比對戰捷克時的9.7%收視率還低，引發網友熱烈討論。

台灣網友感到好奇，明明中韓之戰兩隊打得火熱，為何收視率會最低，有網友便點出關鍵，指出韓國隊僅對戰中華隊時為午場賽事，其餘皆是晚上開打，不過更有網友犀利點評，直言：「韓國看起來真的不怎麼在乎中華隊。」

韓國電視台公布經典賽收視率：

vs. 捷克 9.7%

vs. 日本 16.5%

vs. 中華 9.6%

vs. 澳洲 12.4%

