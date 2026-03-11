快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／封鎖美國豪華打線 義大利先發曝成功關鍵：攻擊好球帶

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
義大利隊羅倫佐（Michael Lorenzen）今天出戰「史上最強美國隊」，繳出先發4.2局無失分的出色表現。 路透通訊社
義大利隊羅倫佐（Michael Lorenzen）今天出戰「史上最強美國隊」，繳出先發4.2局無失分的出色表現。 路透通訊社

34

歲的羅倫佐（Michael Lorenzen）本屆經典賽代表義大利隊出賽，今天出戰「史上最強美國隊」，繳出先發4.2局無失分的出色表現，成為今天球隊以8：6贏球的大功臣，幫助義大利在預賽B組取得3勝0敗的戰績，居於不敗地位。

面對由大聯盟全明星陣容組成的美國隊豪華打線，羅倫佐今天展現超強壓制力，投4.2局用67球，只被擊出2支安打，送出2次三振，沒有失分，讓對手一票大聯盟強打一籌莫展。

賽後羅倫佐分享今天能成功封鎖美國打線的關鍵，「就是攻擊好球帶，因為真正好的打者，不會一直追打壞球，所以相信自己的球路、把球投進好球帶，並且設定好自己的策略，想辦法用最有效率的方式抓下出局數，製造滾地球出局。」

義大利隊打線今天更是單場3轟狙擊美國，第2局就有提爾（Kyle Teel）、安東納奇（Sam Antonacci）用全壘打轟下3：0的領先，早早提供火力支援，減輕羅倫佐在投手丘上的壓力，賽後他也大讚自家打線的表現。

羅倫佐指出，打者們的表現，給了他更多的動力，「作為一名投手，他們很早就讓我有喘口氣的空間，我剛剛也跟諾拉（Aaron Nola）講到，看著這些打者，一棒接一棒，兩好球後也持續拚上壘，這些都是頂尖選手，也是年輕的陣容，但是組合起來的打線，非常不可思議。」

經典賽

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希春訓好投 對白襪小聯盟4局送9K

經典賽／塞揚王牌史肯斯4局60球完美封鎖 網讚嘆：投球簡直藝術

經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

相關新聞

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

經典賽／前晚歡慶到半夜鬆懈了？ 美國教頭：不如說義大利打得好

美國隊昨天在B組預賽擊敗勁敵墨西哥隊後，本屆世界棒球經典賽（WBC）拿下三連勝，全隊歡慶到深夜才離開球場，今天對上義大利隊，卻以6：8吞下敗仗，被問及選手是否因此鬆懈了？美國總教練德羅沙（Mark DeRosa）否認，「不如說是義大利表現更勝一籌。」

經典賽／台韓戰在韓收視率竟墊底！台網友驚呼：不在乎中華隊？

韓國隊以C組第二之姿晉級經典賽八強，今天公布由三大電視台聯播的預賽四戰收視率，日韓大戰毫無疑問16.5%高居第一，不過讓全台球迷熱血沸騰的中韓大戰在韓收視率卻呈現低迷，合計9.6%更低於韓捷之戰，在四場比賽中敬陪末座。

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

經典賽／看見台灣球迷熱情很感動 龍仔錄影片：遺憾無法參加

世界棒球經典賽（WBC）中華隊的奮戰精神感動國人，原入選30人名單但辭退的混血強打「龍仔」龍恩，看見台灣球迷的熱情也深受感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。