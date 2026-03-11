快訊

經典賽／中華隊歐告娃娃瞬間完售 蔡其昌：爸爸快撐不住了

中央社／ 記者蘇志畬台北11日電
「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）（左）手中 的中職吉祥物「歐告」娃娃剛開賣就瞬間完售。中央社
「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）（左）手中 的中職吉祥物「歐告」娃娃剛開賣就瞬間完售。中央社

台灣球迷在經典賽展現的熱情不僅塞爆東京巨蛋，周邊商機也跟著延燒，今天加賣的「中華隊版」歐告娃娃瞬間完售，球迷驚人的行動力讓中職會長蔡其昌直呼：「快撐不住了。」

中華職棒聯盟表示，歐告娃娃「Team Taiwan」系列預售今天破萬隻，此外，今年新推出的「TeamTaiwan」系列服飾，因主打讓球迷穿去東京應援，短時間內銷售即突破萬件；而2024年中華隊奪冠時熱賣的紀念黑帽T，至今已累積售出8萬件。

今年加入中華隊效力的台美混血好手費爾柴德（Stuart　Fairchild）在世界棒球經典賽（WBC）有好表現，他的妻子韓納（Hanna Fairchild）應援時手上拿著吉祥物「歐告」娃娃，意外成為最強代言人，讓球迷紛紛敲碗。

這款「中華隊版」歐告娃娃原先提供給球員、家屬，8日中午開放球迷購買，下午就已經完售，今天中午再次加賣，也不到1小時就賣光，面對球迷排山倒海的加開請求，蔡其昌在Threads幽默發文：「歐告，爸爸快要撐不住了。」也允諾爭取增加產量，同時也不忘喊話，要球迷在新球季帶著新朋友一起進場支持中職。

費柴德在經典賽後人氣飆升，個人代言品牌也有推出Team Taiwan系列球衣、毛巾，目前累積銷售數量超過5000件，顯見「費仔旋風」已從賽場延燒至消費市場。

