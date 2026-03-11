快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
中華職棒會長蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
中華職棒會長蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

蔡其昌指出，一直很感謝龍貓總教練，這一群教練團這幾年帶隊各地征戰、為國家付出，相信下一任中職會長他有他的布局想法，就把決定權留給這個下一任會長，他將和曾豪駒就一起畢業。

蔡其昌也說，雖然中華隊在本屆賽事未能晉級複賽，但球員們在場上奮戰到底，仍打出多場精彩比賽，為了感謝球員、教練團與後勤團隊辛勞與付出，將特別加發500萬元獎金。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

影／經典賽中華隊返台 台灣隊長陳傑憲壓軸入境

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

相關新聞

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoor

不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

經典賽／捷克薩多利亞封鎖日本完美告別國家隊：在此結束意義非凡

捷克右投薩多利亞（Ondrej Satoria）上屆經典賽三振大谷翔平聞名全球，昨日他面對日本完成生涯最後一次國際賽登板，繳出4.2局無失分好投，身穿捷克戰袍最後一舞圓滿落幕，賽後薩多利亞也分享自身心

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。