經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

蔡其昌指出，一直很感謝龍貓總教練，這一群教練團這幾年帶隊各地征戰、為國家付出，相信下一任中職會長他有他的布局想法，就把決定權留給這個下一任會長，他將和曾豪駒就一起畢業。

蔡其昌也說，雖然中華隊在本屆賽事未能晉級複賽，但球員們在場上奮戰到底，仍打出多場精彩比賽，為了感謝球員、教練團與後勤團隊辛勞與付出，將特別加發500萬元獎金。