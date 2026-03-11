聽新聞
經典賽／看見台灣球迷熱情很感動 龍仔錄影片：遺憾無法參加
世界棒球經典賽（WBC）中華隊的奮戰精神感動國人，原入選30人名單但辭退的混血強打「龍仔」龍恩，看見台灣球迷的熱情也深受感動，對於自己因傷無法參賽感到遺憾。
中華隊在經典賽取得2勝2敗，雖然與澳洲、韓國隊戰績相同，但比較失分率後在預賽止步，龍恩（Jonathon Long）今天透過「come_together_2026」的Instagram發表影片，說明自己因手肘傷勢無法加入球隊十分可惜。
「能看到台灣在WBC拚戰是一件很棒的事情。」龍恩說，自己也要感謝受傷之後，球迷給予的正面鼓勵以及祝福早日康復，「對我來說意義重大。」
談到手肘傷勢，龍恩表示，目前正在逐漸康復中，很期待能盡快回到球場跟球迷見面，「我也想謝謝台灣隊給我這個機會，讓我有機會在世界舞台代表台灣，感謝大家的支持與付出。」
