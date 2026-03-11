經典賽／捷克薩多利亞封鎖日本完美告別國家隊：在此結束意義非凡

捷克右投薩多利亞（Ondrej Satoria）上屆經典賽三振大谷翔平聞名全球，昨日他面對日本完成生涯最後一次國際賽登板，繳出4.2局無失分好投，身穿捷克戰袍最後一舞圓滿落幕，賽後薩多利亞也分享自身心情。

薩多利亞本業是一名電子工程技師，上屆經典賽他對日本球星大谷翔平投出三振一炮而紅，被譽為「最強工程師」，因希望將時間留給家庭，他已決定在本屆經典賽後卸下國家隊戰袍，昨天面對日本主投4.2局無失分，退場時獲日本球迷滿堂喝采。

薩多利亞賽後也感性地向滿場球迷脫帽致意，他說：「三年前我在這裡成名，能回到這做個結束意義非凡。」薩多利亞在日本具高人氣，在路上時常被球迷認出，他說：「感覺很棒，因為在捷克沒有人認得我，但在這裡受到大家尊敬，還會有人請我簽名，能回到這裡真的太好了。」