聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
美國隊教頭自己都算錯數學，如今落入晉級得看人臉色的局面。 路透
美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

今天美國隊與義大利隊交手賽前，德羅沙接受節目採訪時表示，雖然已經拿到8強門票，但還是會全力贏下這場比賽，並且提到，此戰安排部分選手休息一天，也把38歲的高史密特（Paul Goldschmidt）排進先發。

只是美國隊這場對義大利隊之戰不僅沒有贏，「爆冷」輸球之後還可能陷入淘汰危機，德羅沙賽後坦言自己說錯話，「是我算錯了，知道墨西哥隊還要跟義大利隊打，但算完所有數字，如果我們今天輸了，計算那些得失分和局數⋯⋯我就是說錯了。」

號稱「史上最強美國隊」卻在預賽階段就吞敗，情勢陷於不利，無法自己掌控晉級資格，還要把命運交到別人手中，德羅沙表示：「很艱難、非常艱難」，他也提到，選手們都非常沮喪，「但事情就是這樣，我們需要去承擔。」

相關新聞

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」

經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoor

經典賽／捷克薩多利亞封鎖日本完美告別國家隊：在此結束意義非凡

捷克右投薩多利亞（Ondrej Satoria）上屆經典賽三振大谷翔平聞名全球，昨日他面對日本完成生涯最後一次國際賽登板，繳出4.2局無失分好投，身穿捷克戰袍最後一舞圓滿落幕，賽後薩多利亞也分享自身心

經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

