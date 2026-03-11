經典賽／以為已經晉級卻出現淘汰危機 美國教頭：我說錯了

美國隊本屆經典賽預賽B組打出三連勝後，總教練德羅沙（Mark DeRosa）錯估情勢，以為8強門票已經到手，今天卻意外以6：8敗輸給義大利隊，吞下難堪的敗仗，甚至面臨可能遭到淘汰的命運，賽後他坦言是自己說錯了⋯⋯。

今天美國隊與義大利隊交手賽前，德羅沙接受節目採訪時表示，雖然已經拿到8強門票，但還是會全力贏下這場比賽，並且提到，此戰安排部分選手休息一天，也把38歲的高史密特（Paul Goldschmidt）排進先發。

只是美國隊這場對義大利隊之戰不僅沒有贏，「爆冷」輸球之後還可能陷入淘汰危機，德羅沙賽後坦言自己說錯話，「是我算錯了，知道墨西哥隊還要跟義大利隊打，但算完所有數字，如果我們今天輸了，計算那些得失分和局數⋯⋯我就是說錯了。」

號稱「史上最強美國隊」卻在預賽階段就吞敗，情勢陷於不利，無法自己掌控晉級資格，還要把命運交到別人手中，德羅沙表示：「很艱難、非常艱難」，他也提到，選手們都非常沮喪，「但事情就是這樣，我們需要去承擔。」