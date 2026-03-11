經典賽／美國隊想晉級也要看義、墨臉色 美國媒體教數學課
美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成大聯盟全明星陣容參戰，卻在預賽丟踢到大鐵板，3連勝後在今天以6：8敗給義大利，吞下隊史對戰首敗，晉級之路也出現變數，美國媒體在賽後也開始幫球迷上數學課，說明「美國要如何晉級？」
美國隊今天面對義大利挨了3發全壘打，一度陷入0：8的難堪劣勢，最後也沒能扭轉戰局，預賽最終戰以輸球收場，戰績3勝1敗；義大利則是取得3勝0敗，明天將與2勝1敗的墨西哥隊交手，有機會形成三隊3勝1敗的局面，就要進一步比較失分率，決定前兩名晉級的隊伍。
如今美國隊想要晉級最簡單的狀況是，若是義大利明天擊敗墨西哥，預賽B組就會由義大利取得分組第一晉級，美國拿下第2張晉級門票；但如果墨西哥擊敗義大利，三隊戰績相同，就要進一步比較失分率（總失分除以總守備局數），在互相對戰的比賽中，失分率最低的兩隊晉級。
而美國媒體CBS在美義賽後已經「算完數學」，這個狀況下，要寄望兩隊多得分，如果明天墨義之戰打9局，墨西哥得超過6分，美國隊就確定晉級，如果是低比分的差距，例如墨西哥隊以4：2贏球，美國隊就會遭到淘汰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。