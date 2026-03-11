經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

本屆經典賽預賽，美國隊所屬的預賽B組賽事在休士頓進行，場邊可以看到小葛瑞菲拿著相機拍照的身影，昨天美國隊與墨西哥隊這場重量級交手，小葛瑞菲在攝影席「海景第一排」透過觀景窗觀賽，讓他大呼「有趣」。

「能夠有機會看著這些球星同場較量，這就是一場明星賽，他們平常是對手，但現在他們首次同隊作戰，能看到這樣的畫面真的讓人很興奮。」看著這些好手在場上表現，小葛瑞菲也說：「他們很有趣、很年輕、很有活力，他們這個世代，會將棒球比賽推往下一個世代。」

昨天美國隊與墨西哥隊之戰，小葛瑞菲的鏡頭不僅對準美國隊強打安東尼（Roman Anthony）擊出全壘打的畫面，他也很喜歡記錄開轟後休息室的慶祝，「我很喜歡捕捉這些慶祝的瞬間，尤其時看那些平常很少慶祝的球員，現在展現出更多一點的激情，很有趣。」

小葛瑞菲以球員身分參與首屆經典賽時，曾兩度與墨西哥隊交手，第一次是由美國隊勝出，但第二度碰頭時就遭墨西哥隊淘汰。20年後以攝影師的身分參與美墨戰，他認為，感覺還是一樣，「還是一樣很熱鬧，墨西哥的棒球家庭很驕傲，他們會進場支持，看到大家很享受在其中感覺很棒，你也知道，這就是棒球。」