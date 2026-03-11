快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）首屆經典賽是美國隊的一員，20年後則以攝影師的身分參與盛會。 路透通訊社
小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）首屆經典賽是美國隊的一員，20年後則以攝影師的身分參與盛會。 路透通訊社

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

本屆經典賽預賽，美國隊所屬的預賽B組賽事在休士頓進行，場邊可以看到小葛瑞菲拿著相機拍照的身影，昨天美國隊與墨西哥隊這場重量級交手，小葛瑞菲在攝影席「海景第一排」透過觀景窗觀賽，讓他大呼「有趣」。

「能夠有機會看著這些球星同場較量，這就是一場明星賽，他們平常是對手，但現在他們首次同隊作戰，能看到這樣的畫面真的讓人很興奮。」看著這些好手在場上表現，小葛瑞菲也說：「他們很有趣、很年輕、很有活力，他們這個世代，會將棒球比賽推往下一個世代。」

昨天美國隊與墨西哥隊之戰，小葛瑞菲的鏡頭不僅對準美國隊強打安東尼（Roman Anthony）擊出全壘打的畫面，他也很喜歡記錄開轟後休息室的慶祝，「我很喜歡捕捉這些慶祝的瞬間，尤其時看那些平常很少慶祝的球員，現在展現出更多一點的激情，很有趣。」

小葛瑞菲以球員身分參與首屆經典賽時，曾兩度與墨西哥隊交手，第一次是由美國隊勝出，但第二度碰頭時就遭墨西哥隊淘汰。20年後以攝影師的身分參與美墨戰，他認為，感覺還是一樣，「還是一樣很熱鬧，墨西哥的棒球家庭很驕傲，他們會進場支持，看到大家很享受在其中感覺很棒，你也知道，這就是棒球。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／不跟水手隊友握手？羅利親自解釋「不是什麼大事」

經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

經典賽／艱難克韓 中華隊員相擁流下英雄淚

經典賽／讓「法官」滿壘擊出雙殺 17歲名將之子還忙著寫作業

相關新聞

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoor

經典賽／不跟水手隊友握手？羅利親自解釋「不是什麼大事」

美國隊昨天在經典賽以5：3擊敗墨西哥隊，預賽三連勝提前取得晉級門票，但比賽中一幕意外衍生出插曲，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在站上打擊區時，試圖向美國隊捕手、也是他在水手隊的隊友羅利（Cal Raleigh）握手，但僅獲得羅利一句「很高興看到你」的冷回應。

經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

經典賽／文保景遭網暴 他指戰術扯運動家精神很怪 台灣球迷該做1事

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）未能晉級，有網友湧入韓國球員文保景的IG發洩怒氣。律師王至德表示，如果中華隊今天遇到同樣的情形，我們真的會為了所謂的「運動家精神」而積極進攻嗎？

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

WBC經典賽C組預賽結束，中華隊11日凌晨搭機抵台，運動部長李洋也前往接機，總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受華航地勤獻花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。