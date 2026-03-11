經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」
加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）後援三局無失分成功關門，加拿大3：2險勝波多黎各，距隊史首次經典賽八強僅差一勝。
首局喬登先投出兩次保送，亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出安打助波多黎各先馳得點1：0領先。加拿大則在三局上展開反撲，克拉克（ Denzel Clarke）、朱利安（Edouard Julien）兩出局後接連敲安，奈勒（Josh Naylor）遭觸身球形成滿壘，接著歐尼爾（Tyler O'Neill）、布萊克（Tyler Black）連續選到保送，加拿大2：1反超。
四局上托羅（Abraham Toro）揮出右外野安打為加拿大攻下保險分，四局下，波多黎各馬多納度（Martin Maldonado）滾地球送回亞瑞納多，將比分追至3：2。比賽後段雙方形成投手戰，布雷克在第七局登板投球，連續解決波多黎各九名打者，幫助加拿大以一分差擊敗對手。
獅隊新洋投喬登先發三局失一分，投出四次三振和三次保送，布雷克後援三局送1K無失分，兩人聯手助加拿大贏得關鍵勝利。
波多黎各戰績3勝1敗已確定晉級，加拿大則將爭取A組另一張八強門票，目前成績2勝1敗與古巴相同，兩隊將在明早正面對決，加拿大若能贏球，便能闖進隊史首次經典賽八強。
