快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

聯合新聞網／ 綜合報導
獅隊洋投布雷克後援三局送1K無失分，關門成功助加拿大獲勝。 法新社
獅隊洋投布雷克後援三局送1K無失分，關門成功助加拿大獲勝。 法新社

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）後援三局無失分成功關門，加拿大3：2險勝波多黎各，距隊史首次經典賽八強僅差一勝。

首局喬登先投出兩次保送，亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出安打助波多黎各先馳得點1：0領先。加拿大則在三局上展開反撲，克拉克（ Denzel Clarke）、朱利安（Edouard Julien）兩出局後接連敲安，奈勒（Josh Naylor）遭觸身球形成滿壘，接著歐尼爾（Tyler O'Neill）、布萊克（Tyler Black）連續選到保送，加拿大2：1反超。

四局上托羅（Abraham Toro）揮出右外野安打為加拿大攻下保險分，四局下，波多黎各馬多納度（Martin Maldonado）滾地球送回亞瑞納多，將比分追至3：2。比賽後段雙方形成投手戰，布雷克在第七局登板投球，連續解決波多黎各九名打者，幫助加拿大以一分差擊敗對手。

獅隊新洋投喬登先發三局失一分 美聯社
獅隊新洋投喬登先發三局失一分 美聯社

獅隊新洋投喬登先發三局失一分，投出四次三振和三次保送，布雷克後援三局送1K無失分，兩人聯手助加拿大贏得關鍵勝利。

波多黎各戰績3勝1敗已確定晉級，加拿大則將爭取A組另一張八強門票，目前成績2勝1敗與古巴相同，兩隊將在明早正面對決，加拿大若能贏球，便能闖進隊史首次經典賽八強。

經典賽 加拿大 波多黎各 布雷克

相關新聞

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoor

經典賽／不跟水手隊友握手？羅利親自解釋「不是什麼大事」

美國隊昨天在經典賽以5：3擊敗墨西哥隊，預賽三連勝提前取得晉級門票，但比賽中一幕意外衍生出插曲，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在站上打擊區時，試圖向美國隊捕手、也是他在水手隊的隊友羅利（Cal Raleigh）握手，但僅獲得羅利一句「很高興看到你」的冷回應。

經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

經典賽／文保景遭網暴 他指戰術扯運動家精神很怪 台灣球迷該做1事

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）未能晉級，有網友湧入韓國球員文保景的IG發洩怒氣。律師王至德表示，如果中華隊今天遇到同樣的情形，我們真的會為了所謂的「運動家精神」而積極進攻嗎？

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

WBC經典賽C組預賽結束，中華隊11日凌晨搭機抵台，運動部長李洋也前往接機，總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受華航地勤獻花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。