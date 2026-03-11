快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
美國隊爆冷以6：8不敵義大利，晉級可能出現變數，有可能被義大利與墨西哥聯手控分淘汰。 法國新聞社
美國隊爆冷以6：8不敵義大利，晉級可能出現變數，有可能被義大利與墨西哥聯手控分淘汰。 法國新聞社

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

此戰美國隊排出麥克連恩（Nolan McLean）先發，2局上2出局後遇上麻煩，99.7英里的直球先被義大利隊提爾（Kyle Teel）敲出陽春砲，接著投出觸身球，再被安東納奇（Sam Antonacci）掃出2分全壘打，義大利隊先取得3：0領先。

第4局美國隊換上第二任投手亞斯布洛（Ryan Yarbrough），面對首名打者就投出保送，再被卡利安諾（Jac Caglianone）轟出右外野2分全壘打，義大利隊用3發全壘打轟下5：0的領先。

6局上義大利隊持續有攻勢，提爾二壘打，卡利安諾獲保送，安東納奇擊出滾地球，美國隊原有機會製造雙殺，不料投手凱勒（Brad Keller）傳二壘發生失誤，義大利再添1分，且二、三壘有人的局面，再靠高飛犧牲打和投手暴投，義大利單局進帳3分，將比數拉開為8：0的大幅領先。

美國隊星光熠熠的全明星打線，今天前5局僅出現2支零星安打，讓比賽呈現令人意外的走向，直到6局下韓德森（Gunnar Henderson）從艾塔維拉（Dan Altavilla）手中掃出中外野陽春全壘打，分數總算開張，但火力沒有延續。

7局下美國隊在攻勢在2出局後展開，高史密特（Paul Goldschmidt）安打、圖蘭（Brice Turang）二壘打，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）一棒轟出外野大牆，用3分砲幫美國隊追分，將差距縮小為4分差。

第8局義大利隊一度再攻占滿壘，但貝德納（David Bednar）連抓2個出局數化解危機。8局下2出局後，史瓦柏（Kyle Schwarber）、史密斯（Will Smith）、安東尼（Roman Anthony）連3棒安打再追回1分，但哈波（Bryce Harper）代打擊出飛球出局，結束美國隊的攻勢。

9局下美國隊最後反攻機會，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再次開砲，擊出陽春全壘打又追回1分，但義大利後援投手威瑟特（Greg Weissert）即時止血，替球隊守住勝利，賞給美國隊本屆首敗。

義大利隊先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）今天主投4.2局用67球，只讓美國隊擊出2支安打，送出2次三振，沒有失分。

美國隊今天共動用6名投手，連恩投3局，被敲的2安都是全壘打，還有2次保送和4次三振，失3分；亞斯布洛中繼2.1局也挨1轟，失3分（2分自責分）；凱勒投0.2局失2分（非自責分）。

這場美義戰打完，兩隊戰績都形成3勝1敗，明天B組最終戰由2勝1敗的墨西哥隊與義大利隊交手，有機會出現3隊皆為3勝的局勢，將比較比分率決定晉級隊伍。 

經典賽 Aaron Judge Pete Crow-Armstrong

延伸閱讀

經典賽／美國兩轟擊跨墨西哥 與委內瑞拉、波多黎各都是3連勝

經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

經典賽／古巴開火送哥倫比亞回家 義大利強壓英國維持不敗

相關新聞

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

美國隊在預賽前三場比賽依序擊敗巴西、英國及墨西哥隊拿下3連勝，今天對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，一度陷入0：8的大幅落後，比賽後段雖靠3轟追分，仍沒能扭轉戰局，終場以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數；義大利隊則拿下隊史對美國隊首勝。

經典賽／喬登先發、布雷克關門 加拿大一分險勝波多黎各靠「我喵」

加拿大今天交手A組確定晉級的波多黎各，在第三局靠對方投手連續保送逆轉比數，且今天推出統一獅新洋投喬登（Jordan Balazovic ）先發，比賽後段再靠獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoor

經典賽／不跟水手隊友握手？羅利親自解釋「不是什麼大事」

美國隊昨天在經典賽以5：3擊敗墨西哥隊，預賽三連勝提前取得晉級門票，但比賽中一幕意外衍生出插曲，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在站上打擊區時，試圖向美國隊捕手、也是他在水手隊的隊友羅利（Cal Raleigh）握手，但僅獲得羅利一句「很高興看到你」的冷回應。

經典賽／20年前是美國隊一員 名人堂傳奇小葛瑞菲這次擔任攝影師

20年前的首屆世界棒球經典賽（WBC），小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是美國隊的一員，上屆經典賽他是美國隊教練團成員，本屆賽事，他不僅是經典賽的全球大使，也已持證攝影師的身分，拿起相機捕捉場上的精彩畫面。

經典賽／文保景遭網暴 他指戰術扯運動家精神很怪 台灣球迷該做1事

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）未能晉級，有網友湧入韓國球員文保景的IG發洩怒氣。律師王至德表示，如果中華隊今天遇到同樣的情形，我們真的會為了所謂的「運動家精神」而積極進攻嗎？

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

WBC經典賽C組預賽結束，中華隊11日凌晨搭機抵台，運動部長李洋也前往接機，總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受華航地勤獻花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。