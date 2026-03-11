快訊

經典賽／文保景遭網暴 他指戰術扯運動家精神很怪 台灣球迷該做1事

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
韓國球員文保景。特派記者余承翰／東京攝影
韓國球員文保景。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）未能晉級，有網友湧入韓國球員文保景的IG發洩怒氣。律師王至德表示，如果中華隊今天遇到同樣的情形，我們真的會為了所謂的「運動家精神」而積極進攻嗎？

王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，台灣沒晉級，大家很難過，第8局打完韓國與澳洲7:2，只要再各得1分以上，台灣就可以晉級了，韓國第9局上場時選擇故意被三振，完全不進攻，把分數控制在7分，讓台灣無法晉級，有人罵韓國沒有運動家精神什麼的，如果是情緒發言就算了，跑去罵人家球員就可以再想想。

他說，首先反過來想，如果中華隊今天遇到同樣的情形，明明現在的比分已經可以晉級，無論再得多少分，只要澳洲再得1分，韓國就會被淘汰，對於韓國來說，再得分也沒有意義，要再積極進攻的話，還得冒著球員受傷而影響比賽的風險（如果打者在打擊過程中受傷的話，下半局的守備就可能會有影響），我們真的會為了所謂的「運動家精神」而積極進攻嗎？

「在這種狀況扯運動家精神也很怪」，王至德表示，在運動場上，「投手大谷可以為了避免失分而戰術性保送對方的打者翔平，卻不能為了穩穩取得晉級機會而放棄進攻？」為什麼前一種情形叫「戰術」，後一種情形叫「沒有運動家精神」？這種戰術性的選擇，在訴訟上其實很常見。

王至德表示，不知道從什麼時候開始，台灣人有許多人對韓國有著很複雜的情感，一方面看著韓國成為台灣的競爭對手，甚至把台灣甩得遠遠的，而有所不滿，另一方面又追逐著KPOP的韓團、看韓劇，不過在運動上卻還是常常把韓國視為假想敵，因此會有「好想贏韓國」的名言，雖然當時有媒體報導韓國人其實不了解為什麼台灣人這麼討厭韓國人。

他說，在情感上，他也好希望中華隊能晉級，可是現實上，中華隊就是因為韓國隊的「控分」，而硬是搶走了台灣晉級的機會，「誰叫我們贏不了澳洲？誰叫我們贏韓國的比分不夠高？最後還想要晉級還得靠看人家的比分？」

經典賽的激情已經結束，王至德表示，只希望大家還可以繼續支持棒球，讓優秀的球員不會因為生計問題而早早離開球場，可以把棒球當作是可以一輩子的工作，這樣我們才有好看的比賽，也可以繼續熱血的為中華隊加油。

韓國球員文保景。本報資料照片／記者余承翰攝影
韓國球員文保景。本報資料照片／記者余承翰攝影

經典賽

