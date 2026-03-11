聽新聞
影／經典賽中華隊返台 台灣隊長陳傑憲壓軸入境

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣隊長陳傑憲入境時候到熱烈歡迎。記者黃仲明／攝影
台灣隊長陳傑憲入境時候到熱烈歡迎。記者黃仲明／攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊止步預賽，昨天晚間從日本東京搭乘華航專機返台，班機於今天凌晨抵達桃園國際機場，運動部長李洋親自到場接機，華航也安排地勤人員獻花歡迎中華健兒返國，由總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受，桃園國際機場第二航廈入境大廳也湧入約500名球迷接機。

中華隊專機於今天凌晨0時4分降落，為讓中華隊球員能儘早回去休息，在機場並無安排隊員訪問，移民署國境事務大隊也準備4座專案查驗櫃台協助球員、後勤及親友通關。雖然班機抵達已是深夜，仍有近500名球迷到場接機，球迷們拿著國旗、自製手板、應援小物，對每一位入境的教練、球員加油打氣。

中華隊在本屆經典賽對戰南韓隊時，10局下在右外野區界外完成再見接殺的宋晟睿入境時，右手拿著一顆棒球左右搖晃，吸引不少球迷尖叫，球迷紛紛懷疑大喊「是那顆球嗎？」，但宋晟睿並未明說，僅微笑之後就將球收進帽T前方的口袋。台灣隊長陳傑憲壓軸入境，他的太太綺綺推著娃娃車走在前方，由於兩個兒子已經睡著，所以陳傑憲提醒球迷小聲，球迷也配合地未發出聲音，僅揮動雙手、手板跟海報歡迎而已。

到場接機的林小姐說，經典賽時她請假赴日，在東京巨蛋現場觀看台灣對戰澳洲、捷克及韓國，其中最精彩的是對戰韓國，當陳傑憲帶傷上陣為讓台灣拿下勝利的一分，讓她十分感動。她昨天中午從東京返台後先回淡水住家休息，晚上又趕到桃機迎接中華隊，未來也會繼續支持。另名球迷Mia表示，她最欣賞台灣隊長陳傑憲，昨天下班後才從台中趕到桃園機場迎接中華隊的英雄們。

在本屆經典賽對戰南韓隊時，10局下在右外野區界外完成再見接殺的宋晟睿入境時，右手拿著一顆棒球左右搖晃，吸引不少球迷尖叫。記者黃仲明／攝影
在本屆經典賽對戰南韓隊時，10局下在右外野區界外完成再見接殺的宋晟睿入境時，右手拿著一顆棒球左右搖晃，吸引不少球迷尖叫。記者黃仲明／攝影

台灣隊長陳傑憲入境時推著行李推車。記者黃仲明／攝影
台灣隊長陳傑憲入境時推著行李推車。記者黃仲明／攝影

中華隊專機於今天凌晨0時4分降落，移民署國境事務大隊準備4座專案查驗櫃台協助中華隊球員、後勤及親友通關，讓他們盡快返家休息。記者黃仲明／攝影
中華隊專機於今天凌晨0時4分降落，移民署國境事務大隊準備4座專案查驗櫃台協助中華隊球員、後勤及親友通關，讓他們盡快返家休息。記者黃仲明／攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨晚搭乘華航專機返台，運動部長李洋（右2）親自到場接機，華航也安排地勤人員獻花歡迎中華健兒返國，由總教練曾豪駒（左3）及球員陳冠宇（左4）代表接受。記者黃仲明／攝影
2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨晚搭乘華航專機返台，運動部長李洋（右2）親自到場接機，華航也安排地勤人員獻花歡迎中華健兒返國，由總教練曾豪駒（左3）及球員陳冠宇（左4）代表接受。記者黃仲明／攝影

