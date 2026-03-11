聽新聞
經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

中央社／ 桃園機場11日電
WBC經典賽中華隊結束預賽4場比賽後，除部分旅外球員直接回到球隊外，其餘10名教練、18名球員及隨行家屬，與中職會長蔡其昌10日晚間搭乘中華航空班機，在11日凌晨0時3分抵達桃園國際機場。中央社 中央通訊社
WBC經典賽C組預賽結束，中華隊11日凌晨搭機抵台，運動部長李洋也前往接機，總教練曾豪駒及球員陳冠宇代表接受華航地勤獻花，接機大廳更湧入逾300名球迷以行動力挺中華隊。

2026世界棒球經典賽於3月5日至17日舉行，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級在美國進行複賽。中華隊與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，3月5日至10日在東京巨蛋進行賽事，中華隊戰績2勝2敗，最後由日本及韓國晉級。

中華隊結束預賽4場比賽後，除了部分旅外球員直接回到球隊外，其餘10名教練、18名球員及隨行家屬，與中職會長蔡其昌10日晚間搭乘中華航空班機，在11日凌晨0時3分抵達桃園國際機場，班機抵達後，運動部長李洋也前往接機，並由總教練曾豪駒、球員陳冠宇代表接受華航地勤人員獻花。

雖然已經是凌晨時間，但仍有超過300名球迷現身桃園國際機場第二航廈接機大廳，沿途更有球迷們高呼Team Taiwan、歡迎回台灣，也有球迷拿著棒球服、應援小物、自製手板及國旗，不停高喊支持球員的名字，以實際行動展現對於中華隊的支持，球員宋晟睿也向球迷展示一顆棒球，讓球迷開心直呼「是接殺韓國的最後那一顆球」。

擁有20年球齡的球迷林小姐說，力挺中華隊，任職科技產業的她特別請特休假赴東京，現場看中華隊與澳洲、捷克及韓國的比賽，其中對戰韓國尤其精彩，最令她感動的是陳傑憲帶傷上陣，拿下關鍵一分贏得勝利，「對中華隊來說這是個里程碑」，10日中午她從東京返台先回淡水住家休息，隨後又趕到桃機接機，未來會繼續支持。

也有球迷表示，每個球員都很拚，可以把東京巨蛋變成台北大巨蛋的感覺非常感動，這次應援團非常努力，印象最深是對戰韓國，那種抓住每個機會反超過去，就算落後也沒有放棄真的非常感動，感謝TeamTaiwan，「我們不是只有贏球的時候才喜歡他們，是因為他們不管什麼狀況都不放棄，然後帶給我們感動。」

經典賽／觀賽心得 辜仲諒：回台後不計一切培養強棒

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊止步預賽，昨天晚間從日本東京歸國，許多民眾和球迷已準備前往接機。本次世界棒壘球總會資深技術人員全程觀賽，中華民國棒球協會理事長辜仲諒引用多名長年觀察中華隊戰力的國際球探意見指出，中華隊打擊仍有提升的空間，將不計一切提升中華隊打擊實力。

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，雖然中華隊最終未能晉級八強，但台灣人對棒球的熱情仍在各種平台展現。其中，知名棒球YouTuber「台南Josh」的直播間，更因湧入大量球迷同步看球、討論戰況而意外成為話題焦點。

經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

世界棒球經典賽（WBC）C組最後一場賽事，日本隊今晚在東京巨蛋以9比0擊敗捷克，預賽4戰全勝，以小組第一名之姿晉級

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

中華隊教頭曾豪駒在世界棒球經典賽結束後發文「一起畢業」，引發外界對其是否將不再擔任中華隊教頭的猜測。今年中華隊以兩勝兩敗成績無緣晉級，曾豪駒感謝教練、選手及球迷，強調這段經歷十分珍貴。

經典賽／駐日代表替中華隊送機：WBC首勝韓國全國熱血沸騰

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天晚間自日本返國，駐日代表李逸洋與旅日僑胞前往歡送中華隊。他表示，台灣在經典賽史上首次擊...

