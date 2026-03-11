聽新聞
看經典賽心得 辜仲諒：回台後不計一切培養強棒

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華棒球協會理事長辜仲諒（左）勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（左）勉勵中華隊。圖／中華棒球協會提供

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）中華隊止步預賽，昨天晚間從日本東京歸國，許多民眾和球迷已準備前往接機。本次世界棒壘球總會資深技術人員全程觀賽，中華民國棒球協會理事長辜仲諒引用多名長年觀察中華隊戰力的國際球探意見指出，中華隊打擊仍有提升的空間，將不計一切提升中華隊打擊實力。

辜仲諒指出，這一次打擊能夠發揮的強棒，多倚靠具美職經驗的球員，反觀投手則是表現超群、守備也是一流。

他不諱言，攻擊是最好的防守，將不計一切提升中華隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員探討如何提高台灣球員的打擊能力。

棒球是台灣國球，辜仲諒於賽前勉勵中華隊，強調身穿中華隊球衣的榮譽感，期待選手全力以赴、維護台灣的尊嚴，儘管最終無緣晉級八強，但球員在比賽過程的奮戰與韌性，贏得全民掌聲。

辜仲諒本次也特別飛往日本，全程陪同中華隊征戰東京巨蛋，更見證ＷＢＣ舉辦六屆廿年以來，中華隊首次扳倒南韓隊的歷史性一刻，直呼「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」

辜仲諒賽後亦肯定選手用生命打球的拚勁，讓世界看見「永不放棄」台灣棒球精神，儘管預賽已結束，也希望廣大球迷持續關注台灣五級棒球發展，力挺中華隊在下一場國際賽事展現台灣棒球的自信與實力。

