聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

中央社／ 東京10日專電
周東佑京擊出全壘打。 法國新聞社
周東佑京擊出全壘打。 法國新聞社

世界棒球經典賽（WBC）C組最後一場賽事，日本隊今晚在東京巨蛋以9比0擊敗捷克，預賽4戰全勝，以小組第一名之姿晉級。

日本隊在8日擊敗澳洲後，已確定以C組第一名晉級決賽輪。考量球員疲勞，這場比賽大谷翔平、鈴木誠也、近藤健介、牧秀悟、源田壯亮等主力從板凳出發。森下翔太擔任第一棒、佐藤輝明第2棒，小園海斗排第6棒，都是本屆賽事首次先發。

比賽前7局雙方形成投手戰。日本隊面對捷克先發投手、上屆經典賽曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）陷入苦戰，雖然幾乎每局都有安打並多次出現得分機會，但始終缺乏關鍵一擊。

先前已經表明本屆賽事結束後將退出國家隊的薩多里亞，在4又2/3局無失分退場時，東京巨蛋球迷也報以熱烈掌聲。

直到第8局，日本隊終於打破僵局。1出局、一壘有人時，若月健矢擊出二壘安打，加上對手守備失誤，日本隊先馳得點。隨後打線全面爆發，周東佑京轟出3分砲，近期狀態低迷的村上宗隆補上一發滿貫全壘打，日本隊單局猛灌9分，一舉奠定勝局。

賽後被選為英雄的周東在場邊受訪時表示，能在東京巨蛋打出全壘打令他十分驚喜。「老實說，我從來沒想過自己能在這樣的舞台打出全壘打，聽到球迷的歡呼聲真的非常開心。」

談到第8局上場打擊時的心情，他說，「前面一直沒有得分，但若月在關鍵時刻幫球隊先得分，我只想著把球打好。擊球瞬間感覺很好，就覺得會飛出去。」

身為「盜壘王」的周東也笑說，「不過我不像其他全壘打打者那樣，能慢慢跑壘，還是很快就跑回來了。」

周東本場比賽不僅敲出全壘打，在之前的打席也以內野安打上壘，並成功盜壘，充分展現速度優勢。他表示，「速度和守備一直是我被選進國家隊的重要原因之一，我覺得這次比賽也把自己的特色發揮出來，希望之後的比賽也能繼續做到。」

回顧在東京巨蛋的4場比賽，周東提到對韓國戰時的精彩守備。他表示，「大家都說那球很厲害，但對我來說，能守備本來就是我被選進來的理由，所以那是理所當然要做到的事。」

日本隊連續兩屆WBC都以預賽全勝的成績晉級決賽輪。接下來將在14日的8強賽中，對上多明尼加或委內瑞拉。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

經典賽／韓國晉8強 台灣球迷湧入文保景帳號批評掀爭議

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

相關新聞

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

中華隊教頭曾豪駒在世界棒球經典賽結束後發文「一起畢業」，引發外界對其是否將不再擔任中華隊教頭的猜測。今年中華隊以兩勝兩敗成績無緣晉級，曾豪駒感謝教練、選手及球迷，強調這段經歷十分珍貴。

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，日本隊在東京巨蛋迎戰捷克隊。由於日本隊在此戰前已取得3連勝、提前確定以分組第一晉級8強，因此總教練井端弘和選擇大幅調整打線，讓出賽機會較少的球員先發登場，為接下來的淘汰賽階段做準備。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，雖然中華隊最終未能晉級八強，但台灣人對棒球的熱情仍在各種平台展現。其中，知名棒球YouTuber「台南Josh」的直播間，更因湧入大量球迷同步看球、討論戰況而意外成為話題焦點。

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。