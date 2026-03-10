經典賽／日9:0擊敗捷克4戰全勝 周東佑京：沒想過能打出全壘打

世界棒球經典賽（WBC）C組最後一場賽事，日本隊今晚在東京巨蛋以9比0擊敗捷克，預賽4戰全勝，以小組第一名之姿晉級。

日本隊在8日擊敗澳洲後，已確定以C組第一名晉級決賽輪。考量球員疲勞，這場比賽大谷翔平、鈴木誠也、近藤健介、牧秀悟、源田壯亮等主力從板凳出發。森下翔太擔任第一棒、佐藤輝明第2棒，小園海斗排第6棒，都是本屆賽事首次先發。

比賽前7局雙方形成投手戰。日本隊面對捷克先發投手、上屆經典賽曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）陷入苦戰，雖然幾乎每局都有安打並多次出現得分機會，但始終缺乏關鍵一擊。

先前已經表明本屆賽事結束後將退出國家隊的薩多里亞，在4又2/3局無失分退場時，東京巨蛋球迷也報以熱烈掌聲。

直到第8局，日本隊終於打破僵局。1出局、一壘有人時，若月健矢擊出二壘安打，加上對手守備失誤，日本隊先馳得點。隨後打線全面爆發，周東佑京轟出3分砲，近期狀態低迷的村上宗隆補上一發滿貫全壘打，日本隊單局猛灌9分，一舉奠定勝局。

賽後被選為英雄的周東在場邊受訪時表示，能在東京巨蛋打出全壘打令他十分驚喜。「老實說，我從來沒想過自己能在這樣的舞台打出全壘打，聽到球迷的歡呼聲真的非常開心。」

談到第8局上場打擊時的心情，他說，「前面一直沒有得分，但若月在關鍵時刻幫球隊先得分，我只想著把球打好。擊球瞬間感覺很好，就覺得會飛出去。」

身為「盜壘王」的周東也笑說，「不過我不像其他全壘打打者那樣，能慢慢跑壘，還是很快就跑回來了。」

周東本場比賽不僅敲出全壘打，在之前的打席也以內野安打上壘，並成功盜壘，充分展現速度優勢。他表示，「速度和守備一直是我被選進國家隊的重要原因之一，我覺得這次比賽也把自己的特色發揮出來，希望之後的比賽也能繼續做到。」

回顧在東京巨蛋的4場比賽，周東提到對韓國戰時的精彩守備。他表示，「大家都說那球很厲害，但對我來說，能守備本來就是我被選進來的理由，所以那是理所當然要做到的事。」

日本隊連續兩屆WBC都以預賽全勝的成績晉級決賽輪。接下來將在14日的8強賽中，對上多明尼加或委內瑞拉。