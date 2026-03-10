快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

經典賽／駐日代表替中華隊送機：WBC首勝韓國全國熱血沸騰

中央社／ 東京10日專電
駐日代表李逸洋(中左)為中華隊送機。 李逸洋臉書
駐日代表李逸洋(中左)為中華隊送機。 李逸洋臉書

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天晚間自日本返國，駐日代表李逸洋與旅日僑胞前往歡送中華隊。他表示，中華在經典賽史上首次擊敗韓國，「那一刻讓全體國人熱血沸騰」。

李逸洋晚間在臉書（facebook）發文表示，日本時間晚上7時，他在成田機場出境大廳率領旅日僑胞及駐日代表處同仁逾百人到場送機，歡送中華隊載譽歸國。

李逸洋指出，他在現場與中華隊總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌握手致意，同班搭乘華航專機返台的還包括教育部政務次長張廖萬堅，以及立委邱議瑩、沈發惠、林宜瑾、陳亭妃等人。現場群眾也以熱烈掌聲向他們表達感謝。

送機現場氣氛熱烈，許多僑胞手持標語並揮舞國旗，為中華隊獻上歡呼與祝福。李逸洋表示，現場高喊的口號由他親自設計並帶領大家呼喊，包括「台灣英雄讚！台灣尚勇！」以及We are Team Taiwan！等口號，響徹整個出境大廳。

李逸洋感謝中華隊在賽事中的表現，指出球員展現出台灣的韌性與拚勁，讓許多國人為之感動。他特別提到中華隊擊敗韓國的一刻，讓全體國人歡欣鼓舞，熱血沸騰，這也是中華在世界棒球經典賽歷史上首次擊敗韓國。

李逸洋表示，中華隊不僅在球場上奮戰，更團結了台灣社會，不分族群與立場，大家都為Team Taiwan加油，都是挺中華。他強調，只要團結，台灣在世界舞台上將持續屹立不搖。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經典賽中華隊無緣晉級複賽 賴總統引用動漫金句：努力過的人都是戰士

WBC 四場結束 蔡英文：不會只在贏的時候才愛他們

亞洲盃台灣女足奪關鍵首勝　賴總統號召國人3/10一同應援

相關新聞

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

中華隊教頭曾豪駒在世界棒球經典賽結束後發文「一起畢業」，引發外界對其是否將不再擔任中華隊教頭的猜測。今年中華隊以兩勝兩敗成績無緣晉級，曾豪駒感謝教練、選手及球迷，強調這段經歷十分珍貴。

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，日本隊在東京巨蛋迎戰捷克隊。由於日本隊在此戰前已取得3連勝、提前確定以分組第一晉級8強，因此總教練井端弘和選擇大幅調整打線，讓出賽機會較少的球員先發登場，為接下來的淘汰賽階段做準備。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，雖然中華隊最終未能晉級八強，但台灣人對棒球的熱情仍在各種平台展現。其中，知名棒球YouTuber「台南Josh」的直播間，更因湧入大量球迷同步看球、討論戰況而意外成為話題焦點。

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。