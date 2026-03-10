經典賽／駐日代表替中華隊送機：WBC首勝韓國全國熱血沸騰

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天晚間自日本返國，駐日代表李逸洋與旅日僑胞前往歡送中華隊。他表示，中華在經典賽史上首次擊敗韓國，「那一刻讓全體國人熱血沸騰」。

李逸洋晚間在臉書（facebook）發文表示，日本時間晚上7時，他在成田機場出境大廳率領旅日僑胞及駐日代表處同仁逾百人到場送機，歡送中華隊載譽歸國。

李逸洋指出，他在現場與中華隊總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌握手致意，同班搭乘華航專機返台的還包括教育部政務次長張廖萬堅，以及立委邱議瑩、沈發惠、林宜瑾、陳亭妃等人。現場群眾也以熱烈掌聲向他們表達感謝。

送機現場氣氛熱烈，許多僑胞手持標語並揮舞國旗，為中華隊獻上歡呼與祝福。李逸洋表示，現場高喊的口號由他親自設計並帶領大家呼喊，包括「台灣英雄讚！台灣尚勇！」以及We are Team Taiwan！等口號，響徹整個出境大廳。

李逸洋感謝中華隊在賽事中的表現，指出球員展現出台灣的韌性與拚勁，讓許多國人為之感動。他特別提到中華隊擊敗韓國的一刻，讓全體國人歡欣鼓舞，熱血沸騰，這也是中華在世界棒球經典賽歷史上首次擊敗韓國。

李逸洋表示，中華隊不僅在球場上奮戰，更團結了台灣社會，不分族群與立場，大家都為Team Taiwan加油，都是挺中華。他強調，只要團結，台灣在世界舞台上將持續屹立不搖。