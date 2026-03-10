經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

中華隊於今年世界棒球經典賽，最終分組預賽以兩勝兩敗的成績，排名第四無緣晉級8強複賽，曾豪駒結束本屆中華隊教頭任務，於今天準備搭機回台前特別發文，「讓我們一起畢業~」，讓網友熱議聯想是否不再任中華隊教頭工作。

曾豪駒從2024年帶領中華隊贏得12強冠軍，贏得球迷敬重，再接著去年經典賽資格賽取得會內賽資格，到今年經典賽再接任帶兵任務雖未能晉級，但最終能打贏南韓，仍受到肯定。

接下來，中華隊最重要比賽為2027年12強(增16隊)，要為奧運資格拚戰，必須搶下亞洲最佳席次，才能進軍2028洛杉磯奧運6隊門檻，若不能在12強取得資格，就要取得亞錦賽前兩名再去打6搶1資格賽，這個艱鉅任務，是否會再交給曾豪駒，也令外界關心，但曾豪駒的發文，令網友關心是否表達不願再接手，各界都在猜測。

曾豪駒今年重新回任樂天桃猿教頭，據報導，球團方面也做出回應，表示看到曾總今天的發文，會全力支持曾總的任何決定。