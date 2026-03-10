快訊

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長憂「災難性」後果

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練曾豪駒（前）發畢業文。中央社 中央社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練曾豪駒（前）發畢業文。中央社 中央社

中華隊於今年世界棒球經典賽，最終分組預賽以兩勝兩敗的成績，排名第四無緣晉級8強複賽，曾豪駒結束本屆中華隊教頭任務，於今天準備搭機回台前特別發文，「讓我們一起畢業~」，讓網友熱議聯想是否不再任中華隊教頭工作。

曾豪駒從2024年帶領中華隊贏得12強冠軍，贏得球迷敬重，再接著去年經典賽資格賽取得會內賽資格，到今年經典賽再接任帶兵任務雖未能晉級，但最終能打贏南韓，仍受到肯定。

接下來，中華隊最重要比賽為2027年12強(增16隊)，要為奧運資格拚戰，必須搶下亞洲最佳席次，才能進軍2028洛杉磯奧運6隊門檻，若不能在12強取得資格，就要取得亞錦賽前兩名再去打6搶1資格賽，這個艱鉅任務，是否會再交給曾豪駒，也令外界關心，但曾豪駒的發文，令網友關心是否表達不願再接手，各界都在猜測。

曾豪駒今年重新回任樂天桃猿教頭，據報導，球團方面也做出回應，表示看到曾總今天的發文，會全力支持曾總的任何決定。

曾豪駒發文說

讓我們一起畢業～😘

感謝這三次的經驗，讓我視野開闊，要感謝的人很多 謝謝會長讓我有機會當上中華隊總教練😊

才能經歷這些過程開闊視野。

要感謝每位参與其中的教練 選手 後勤團隊，一起打造每次的故事與歷史，這一切都是很寶貴的回憶。

也要感謝為支持台灣的每位球迷～謝謝你們一起陪伴，過程中用你們的力量幫助中華隊

棒球讓你我更加凝聚，也期待大家今年球季踴躍進場為喜愛的球隊加油～🫰🫶

經典賽

相關新聞

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

中華隊教頭曾豪駒在世界棒球經典賽結束後發文「一起畢業」，引發外界對其是否將不再擔任中華隊教導的猜測。今年中華隊以兩勝兩敗成績無緣晉級，曾豪駒感謝教練、選手及球迷，強調這段經歷十分珍貴。

經典賽／捷克力拚七局竟未失分0:0與日本僵持 大谷仍未上場

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，日本隊在東京巨蛋迎戰捷克隊。由於日本隊在此戰前已取得3連勝、提前確定以分組第一晉級8強，因此總教練井端弘和選擇大幅調整打線，讓出賽機會較少的球員先發登場，為接下來的淘汰賽階段做準備。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，雖然中華隊最終未能晉級八強，但台灣人對棒球的熱情仍在各種平台展現。其中，知名棒球YouTuber「台南Josh」的直播間，更因湧入大量球迷同步看球、討論戰況而意外成為話題焦點。

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。