經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？
中華隊於今年世界棒球經典賽，最終分組預賽以兩勝兩敗的成績，排名第四無緣晉級8強複賽，曾豪駒結束本屆中華隊教頭任務，於今天準備搭機回台前特別發文，「讓我們一起畢業~」，讓網友熱議聯想是否不再任中華隊教頭工作。
曾豪駒從2024年帶領中華隊贏得12強冠軍，贏得球迷敬重，再接著去年經典賽資格賽取得會內賽資格，到今年經典賽再接任帶兵任務雖未能晉級，但最終能打贏南韓，仍受到肯定。
接下來，中華隊最重要比賽為2027年12強(增16隊)，要為奧運資格拚戰，必須搶下亞洲最佳席次，才能進軍2028洛杉磯奧運6隊門檻，若不能在12強取得資格，就要取得亞錦賽前兩名再去打6搶1資格賽，這個艱鉅任務，是否會再交給曾豪駒，也令外界關心，但曾豪駒的發文，令網友關心是否表達不願再接手，各界都在猜測。
曾豪駒今年重新回任樂天桃猿教頭，據報導，球團方面也做出回應，表示看到曾總今天的發文，會全力支持曾總的任何決定。
曾豪駒發文說：
讓我們一起畢業～😘
感謝這三次的經驗，讓我視野開闊，要感謝的人很多 謝謝會長讓我有機會當上中華隊總教練😊
才能經歷這些過程開闊視野。
要感謝每位参與其中的教練 選手 後勤團隊，一起打造每次的故事與歷史，這一切都是很寶貴的回憶。
也要感謝為支持台灣的每位球迷～謝謝你們一起陪伴，過程中用你們的力量幫助中華隊
棒球讓你我更加凝聚，也期待大家今年球季踴躍進場為喜愛的球隊加油～🫰🫶
