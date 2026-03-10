快訊

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，雖然中華隊最終未能晉級八強，但台灣人對棒球的熱情仍在各種平台展現。其中，知名棒球YouTuber「台南Josh」的直播間，更因湧入大量球迷同步看球、討論戰況而意外成為話題焦點。

本屆資格賽中華隊在預賽最後一戰以5比4擊敗南韓，精彩表現讓全台球迷沸騰，然而晉級命運仍需觀察另一場澳洲與南韓的比賽結果。最終南韓隊在9局上靠高飛犧牲打攻下關鍵1分，以7比2擊敗澳洲。三隊同為2勝2敗情況下，比較失分率後由南韓取得分組第二、晉級八強，而中華隊則確定遭到淘汰。

儘管結果令人遺憾，但台灣球迷對比賽的投入仍十分驚人。當中華隊擊敗南韓時，「台南Josh」在YouTube的同步直播有近7萬名觀眾同時在線觀看，聊天室更瞬間被大量留言湧入，場面十分壯觀。台灣人對棒球的狂熱也引起國際關注，一名國外KOL Isaac在社群平台X分享了台南Josh直播台韓大戰時的盛況，忍不住驚呼，「棒球在國際間的魅力真的非常厲害，這畫面太美了！」

隨後在9日攸關中華隊能否晉級的「韓澳大戰」中，台南Josh的直播間熱度再創新高。他在社群平台發文表示，原以為台韓戰的6萬8千人紀錄已經夠可怕，沒想到這場台灣沒出賽的韓澳戰，竟吸引將近10萬人同時在線。

由於大家十分關心中華隊是否能夠晉級，除了關注南韓與澳洲隊的分數外，還不斷計算著失分率。對此，台南Josh幽默形容這是「將近10萬人的數學台」，笑稱「兩個大巨蛋都裝不下的人數一起算數學」，再次見證了棒球在台灣的超高影響力。

