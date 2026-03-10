經典賽／觀戰體悟攻擊就是最好防守 辜仲諒：不計一切提升打擊實力

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華棒協理事長辜仲諒勉勵中華隊。圖／中華棒協提供
中華棒協理事長辜仲諒勉勵中華隊。圖／中華棒協提供

世界棒球經典賽中華隊止步預賽，今日晚間從日本東京歸國，許多民眾和球迷已準備前往接機。本次世界棒壘球總會資深技術人員全程觀賽，中華民國棒球協會理事長辜仲諒引用多名長年觀察中華隊戰力的國際球探意見指出，中華隊打擊仍有提升的空間，他將不計一切提升中華隊打擊實力。

辜仲諒指出，這一次打擊能夠發揮的強棒，多倚靠具美職經驗的球員，反觀投手則是表現超群、守備也是一流。他不諱言，攻擊是最好的防守，他將不計一切提升中華隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員探討如何提高臺灣球員的打擊能力。

棒球是台灣國球，辜仲諒於賽前勉勵中華隊，強調身穿中華隊球衣的榮譽感，期待選手全力以赴、維護台灣的尊嚴，儘管最終無緣晉級八強，但球員們在比賽過程的奮戰與韌性，贏得全民掌聲。

辜仲諒本次也特別飛往日本，全程陪同中華隊征戰東京巨蛋，更見證WBC舉辦六屆20年以來，中華隊首次扳倒韓國的歷史性一刻，直呼「這是一場非常痛快、讓所有台灣球迷都感到驕傲的勝利。」

辜仲諒賽後亦肯定選手用生命打球的拚勁，讓世界看見「永不放棄」台灣棒球精神，儘管預賽已結束，也希望廣大球迷持續關注臺灣五級棒球發展，力挺中華隊在下一場國際賽事展現臺灣棒球的自信與實力。

中華棒協理事長辜仲諒（左）與世界棒球經典賽公司總裁史莫（右）交換意見。圖／中華棒協提供
中華棒協理事長辜仲諒（左）與世界棒球經典賽公司總裁史莫（右）交換意見。圖／中華棒協提供

經典賽

相關新聞

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，日本隊在東京巨蛋迎戰捷克隊。由於日本隊在此戰前已取得3連勝、提前確定以分組第一晉級8強，因此總教練井端弘和選擇大幅調整打線，讓出賽機會較少的球員先發登場，為接下來的淘汰賽階段做準備。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

經典賽／水手隊友爆內鬨？阿羅薩雷納怒批羅利拒握手「應該下地獄」

根據報導，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在與美國隊的比賽中，因賽前試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手卻遭到拒絕，賽後公開表達強烈不滿，甚至以「應該下地獄」的重話批評對方，引發外界關注。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

