經典賽／強打傷退投手來扛 「中職土產」好投表現值得喝采

本次中華隊在WBC小組賽拿下2勝2敗，雖然無緣晉級，但在傷兵影響下依然拉尾盤扳平戰績，已經算相當不錯的表現。特別是在李灝宇、龍恩（Jonathon Long）等強打退賽，以及陳傑憲不幸受傷無法打擊後，投手戰力就成了贏球關鍵。而在本次表現亮眼的投手之中，更是不乏中職出身的球員，在國際舞台上展現自我。

首先不得不提的，就是成功從中職輸出到日職的徐若熙和古林睿煬了。本次徐若熙扛下至關重要的第一場比賽，並且成功封鎖澳洲四局，沒有失掉任何分數，僅僅被打出2支短程安打，用球數還是精簡的53球。儘管因為打擊火力沒有發揮，使得中華隊最終輸掉這場比賽，但面對球季剛好差不多能銜接賽會，手感正好的澳洲隊，從「龍之子」晉升為軟銀18號投手的徐若熙有如此表現絕對不容易。

徐若熙扛下首戰壓力，面對澳洲依然主投4局無失分。。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

同樣在關鍵戰役中身負重任的古林，則是在對韓國一戰主投四局失1分。且那1分還是在手指破皮的情況下，續投第五局才掉的分數。否則前四局加上韓國隊的跑壘失誤，其實是變相12上12下。也因為壓制韓國隊的得分，才給予中華隊在延長賽勝出的機會。

值得一提的是，本屆韓國隊的火力非常驚人。他們對捷克一戰得11分，單場轟出4發全壘打。碰上C組投手實力最好的日本隊，也從大聯盟等級的菊池雄星、澤村賞得主伊藤大海，以及洋聯中繼王松本裕樹等人手上打下6分。小組最後一戰也打下7分，硬是在嚴苛條件下淘汰澳洲晉級。甚至在熱身賽中，也曾以8比5擊敗歐力士。整個小組賽裡最能壓制韓國隊的投手，就屬古林了。

韓國隊這次打擊狀況驚人，但卻遭古林完美壓制。。特派記者余承翰／攝影 陳宛晶

曾經也有過旅外傳聞，目前仍效力於富邦悍將的曾峻岳，儘管過去國際賽表現稍微不太理想，但這一回發揮頂級後援的身手，先是對捷克投出三上三下並附帶兩次三振，幫助中華隊提前結束比賽，接著對上韓國時，在突破僵局制的壓力下一分未失，並且讓狀況火燙的金倒永出局，霸氣十足的投球，是贏球的一大功臣。

中華隊拿下的兩場勝利，都靠曾峻岳成功關門。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

上述幾位投手表現特別突出，但也有一位投手雖然相對低調，但其實也默默完成了他的任務，那就是林詩翔。對比本次其他投手屢屢飆破150公里，林詩翔則是相對球速沒有那麼快的一位。曾經在選秀會上落選，後來也只以第八指名加盟台鋼雄鷹的他，靠著不俗的控球及優異的變速球，以黑馬之姿拿下2025年聯盟救援王。而他也是本次賽會中華隊第一位「連投」的後援投手，包括對澳洲一局無失分，以及對日本一球解決岡本和真。兩次「撤退戰」都能夠達成任務，證明他也許不是這次stuff最好的選手，但還是能運用手上的武器替球隊做出貢獻。

林詩翔雖然相對不起眼，但其實低調完成了他的任務。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

過往中職培養投手的功力一直飽受質疑，幾次在一級大賽的舞台上，往往也都靠旅外出身的投手撐場。至於中職出身的投手，往往很難被安排在主力先發或終結者等重要位置上，畢竟過去學生好手都以旅外優先，中職本身對投手的培養也不如美、日系統，難以產出能站上國際大舞台，展現壓制力的強投。

時至今日，中職在培養投手這方面，還是有很大的進步空間。不過至少和過去相比，已經明顯有所起色。國內運科條件也越來越充實，除了在球隊裡頭訓練之外，還有其他能讓自己成長的管道。如今有這些投手竄出頭，或許也能是未來投手養成可以參考的範例，慢慢建立適合中職投手養成的模式。如果能培養更多好手，不只能提升中職的精彩程度，在徵召旅外的不易掌握狀況及球數限制嚴格下，對未來拼國際賽好成績也至關重要。