經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平與鈴木誠也(左)小組賽最後一戰雙雙休兵。 美聯社
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，日本隊在東京巨蛋迎戰捷克隊。由於日本隊在此戰前已取得3連勝、提前確定以分組第一晉級8強，因此總教練井端弘和選擇大幅調整打線，讓出賽機會較少的球員先發登場，為接下來的淘汰賽階段做準備。

此役日本隊共有6名野手更動先發陣容，其中阪神「猛虎打線」森下翔太與佐藤輝明首次在本屆賽事以先發身份亮相，分別擔任第1棒左外野手與第2棒右外野手。

此外，內野手小園海斗也在第6棒游擊手位置迎來本屆經典賽首次出場。軟銀快腿周東佑京則擔任第7棒中外野手，隊友牧原大成則排在第9棒守二壘，兩人同樣是本屆賽事首次先發。

先前連續3場先發的超級球星大谷翔平此役則首度從先發名單中移除，不過賽前仍在牛棚進行投球練習維持狀態；另一名主力砲手鈴木誠也也沒有先發出賽。至於前3場比賽12打數未敲安的近藤健介，則被安排從替補席出發。

佐藤輝明扛先發第二棒。 美聯社
井端弘和在賽前受訪時表示，這場比賽除了追求勝利外，也希望讓更多球員獲得上場機會。他說：「還有一些投手尚未登板，也有打席數不多的球員，希望他們能把握機會打出好的表現。」

投手方面，日本隊由中日龍王牌右投高橋宏斗先發，這也是他本屆比賽首次登板，將與捕手中村悠平搭檔。

捷克隊方面，先發投手為薩托利亞（Ondrej Satoria）。他在上一屆經典賽對日本的比賽中曾先發登板，並成功三振大谷翔平，一度引發話題，不過這次他無緣與大谷再次交手，不少網友也戲稱，大谷沒機會復仇了。

高橋宏斗擔任先發投手。 美聯社
雖然日本隊已確定以C組第一晉級，但球隊仍希望在預賽最後一戰維持氣勢，在保持全勝之際，同時也藉由這場比賽讓更多球員調整狀態，為接下來在美國邁阿密舉行的8強淘汰賽做好準備。

