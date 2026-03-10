快訊

經典賽／塞揚王牌史肯斯4局60球完美封鎖 網讚嘆：投球簡直藝術

聯合新聞網／ 綜合外電報導
史肯斯首度代表美國隊先發，4局完美封鎖墨西哥。 美聯社
史肯斯首度代表美國隊先發，4局完美封鎖墨西哥。 美聯社

匹茲堡海盜隊塞揚王牌史肯斯（Paul Skenes）此次決定加入美國隊經典賽復仇之旅，被視為奪冠的重要補強。今天小組賽面對強敵墨西哥，首度掛帥先發的史肯斯展現強大壓制力，主投4局僅被敲出1支安打、送出7次三振無失分，幫助美國隊以5：3擊敗墨西哥，保持不敗之身。

史肯斯一開賽便展現強大球威。首局面對墨西哥隊開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）時，在2好2壞情況下投出第7球、時速約145公里的變速球，讓打者揮棒落空形成擦棒三振。隨後再讓對手擊出三壘滾地球與左外野界外飛球，乾淨俐落完成三上三下的開局。

第2局史肯斯火力不減，面對第4棒柯克（Alejandro Kirk）在滿球數情況下投出時速157公里的速球，讓對手揮空吞下三振。接著再連續解決打者，單局再添三振，完全壓制墨西哥中心打線。

進入第3局，史肯斯依舊掌控節奏，其中還三振了匹茲堡海盜隊的隊友岡薩雷斯（Nick Gonzales），單局再度連續飆出三振。儘管隊友守備出現失誤讓對手上壘，墨西哥隊隨後敲出右外野安打並試圖攻佔三壘，但美國隊右外野手賈吉（Aaron Judge）迅速回傳，本壘防線完成觸殺，化解失分危機。

第4局史肯斯再度展現壓制力，先以三振解決首名打者，雖然投出一次保送，但仍靠著滾地球與三振完成該局任務。此時他用球數達60球，教練團決定讓他退場休息。

史肯斯的精采表現也引發球迷熱烈討論，社群媒體上紛紛出現讚嘆聲：「簡直是投球藝術」、「真的是怪物級投手」、「這球路飄移太誇張了吧」、「根本打不到」、「完全壓制」、「不愧是大聯盟頂級王牌」、「要攻略他真的太難」、「後面有這群怪物隊友史肯斯應該不想回海盜」。

