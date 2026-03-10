快訊

經典賽／水手隊友爆內鬨？阿羅薩雷納怒批羅利拒握手「應該下地獄」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
墨西哥隊外野手阿羅薩雷納。 美國聯合通訊社
墨西哥隊外野手阿羅薩雷納。 美國聯合通訊社

根據報導，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在與美國隊的比賽中，因賽前試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手卻遭到拒絕，賽後公開表達強烈不滿，甚至以「應該下地獄」的重話批評對方，引發外界關注。

事件發生在經典賽B組墨西哥與美國的比賽中。當阿羅薩雷納上場打擊時，他向站在本壘後方的羅利伸出手，試圖與對方握手致意。不過羅利當場拒絕，兩人短暫交談後仍未握手，阿羅薩雷納隨後直接站上打擊區準備打擊。

值得注意的是，兩人其實是美國職棒西雅圖水手隊的隊友，因此這段互動更顯尷尬。比賽結束後，阿羅薩雷納在受訪時毫不掩飾自己的怒氣。

根據拉丁美洲媒體《Con Las Bases Llenas》報導，長期追蹤紐約洋基的記者吉伯特（Luis Gilbert）指出，阿羅薩雷納在賽後用帶有古巴與墨西哥口音的西班牙語怒批羅利，甚至直言：「他應該下地獄。」

阿羅薩雷納也提到，羅利當時對他說「很高興見到你」，但這句話並沒有平息他的怒氣。他直言：「我只想跟他說，去你的。」

對於這起爭議，美國媒體也提出不同解讀。《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）指出，捕手在比賽過程中若手上沾有松焦油，可能會面臨被裁判驅逐出場的風險，因此羅利可能是為了避免違規而沒有握手。

事實上，這已不是阿羅薩雷納第一次在經典賽賽場遇到類似情況。2023年經典賽期間，他在面對美國隊時，也曾在打擊前試圖與美國隊捕手史密斯（Will Smith）擊拳致意，但同樣沒有獲得回應。連續兩屆賽事出現類似畫面，也讓球迷打趣表示，阿羅薩雷納似乎在賽場上「打招呼總是被放鴿子」。

美國隊捕手羅利。 美聯社
美國隊捕手羅利。 美聯社

不過，捕手沒有回應問候並不一定代表雙方關係不佳。外界普遍認為，這更可能是比賽氣氛緊張下的競爭本能。在高強度的國際賽場上，球員往往專注於比賽本身，避免在對手打擊時出現任何可能影響專注力的互動。

類似情況其實在本屆經典賽並非首次發生。稍早澳洲與捷克在東京的比賽中，澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）也曾拒絕與捷克球員握手。柏金斯賽後解釋，這只是比賽時的競爭態度，並沒有任何私人恩怨，如果是在球場外見面，他仍然會主動打招呼。

