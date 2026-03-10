快訊

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

經典賽／日本C組第一晉級8強 將迎戰多明尼加或委內瑞拉

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／韓國晉8強 台灣球迷湧入文保景帳號批評掀爭議

中央社／ 東京10日專電
南韓隊文保景。特派記者余承翰／東京攝影
南韓隊文保景。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨晚韓國以7比2擊敗澳洲，在必須「贏5分以上且失分不超過2分」的條件下成功晉級8強。不過比賽結束後，部分台灣球迷因晉級希望落空，湧入韓國球員文保景的社群媒體帳號留言批評，引發日韓媒體關注。

比賽第2局，文保景轟出兩分全壘打先馳得點，5局結束韓國已取得5比0優勢，提前達成晉級門檻。澳洲隊之後追回2分，但韓國在第9局再添1分，最終以7比2守住勝利，時隔17年再度晉級。

然而，這場比賽的結果也直接影響中華隊的晉級命運。中華隊在此前取得2勝2敗，如果韓國在擊敗澳洲的同時得分達到8分以上且失分3分以上，中華隊仍有機會以排名第2晉級8強。由於比賽最終停在7比2，中華隊因此無緣晉級。

比賽第9局兩出局一壘有人時，輪到韓國第5棒文保景上場。他在第一球揮棒落空後，面對接下來的好球沒有再揮棒，最終三振，看起來像是「毫無鬥志」。據推測，原因是韓國隊已經不需要再得分。

就在韓國沒有再得分的那一刻，中華隊晉級8強的希望也徹底破滅。部分球迷的怒氣爆發，紛紛湧入文保景的Instagram留言批評。

日媒RONSPO報導，連續2年達成20轟100打點的LG雙子隊主砲文保景，昨晚比賽率先擊出全壘打，3安打4打點。正因為他其實有可能再得分，才讓部分台灣球迷更加憤怒。

部分留言包括，「你是站著睡著了嗎？」、「為什麼不好好打？」、「沒有運動家精神嗎？」、「球棒是用來打球的，不打就別拿著」。留言不僅發洩情緒，甚至出現明顯的人身攻擊。對此，韓國球迷也開始反擊，使得他的評論區一片混亂。

不過，也有不少台灣網友出面道歉與勸阻，例如「我替那些沒有運動精神的台灣網友道歉，希望不要因為這些行為讓大家對台灣留下壞印象」、「台灣人請不要再做丟臉的事情了，看這些辱罵留言真的很傻眼。」

韓媒「體育朝鮮」也以「未能晉級8強的台灣球迷，不知為何湧入文保景SNS發洩怒氣」為標題報導。報導並指出，昨晚的「東京巨蛋內，除了韓國與澳洲球迷，也有相當多台灣球迷。最初看起來像是在支持韓國，但當韓國得分超過5分後，又開始替澳洲加油。」

報導解釋，韓國當時已經滿足必要的得分條件（7比2）。另一個原因是，不能讓第8局下半登板的趙炳炫肩膀冷掉，韓國隊已沒有其他投手可用，因此需要盡快轉入守備。

這場爭議反映出WBC在東亞地區的高關注度與熱度，不少日本網友也加入討論。

有網友說：「這也沒辦法，每支球隊都有自己的戰略。韓國在對日本的比賽沒有讓王牌投手先發，而是留到之後使用，這也是要在C組晉級的合理策略。這3支球隊勢均力敵的激戰真的非常精彩。」

另有網友寫道：「這就是比賽制度的問題。2017年WBC曾有一種解決方式，如果3支以上球隊戰績相同，先用失分率決定前兩名，然後加賽決定第2名。若想解決，也許只能重新採用這個制度。不過如果套用到這次情況，就會變成中華確定第4名，韓國與澳洲打第2名決定戰。」

還有網友勸說：「可以理解台灣球迷的不甘心，但不應該把怒氣發洩在球員身上。每個國家都為了勝利在拚命，因此對於拚盡全力比賽的選手，應該給予的是感謝與尊重。」

經典賽

延伸閱讀

【重磅快評】經典賽淘汰出征韓國文保景 激進球迷丟盡台灣人臉

經典賽／台韓澳同失7分 台灣隊未晉級輸在守備出局數

經典賽／韓國隊完成「不可能任務」 主帥柳志炫：球員救了我

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

相關新聞

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／水手隊友爆內鬨？阿羅薩雷納怒批羅利拒握手「應該下地獄」

根據報導，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在與美國隊的比賽中，因賽前試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手卻遭到拒絕，賽後公開表達強烈不滿，甚至以「應該下地獄」的重話批評對方，引發外界關注。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今天晚間返台，中華隊昨晚舉行球隊聚餐，中職聯盟會長蔡其昌為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。