經典賽／韓國晉8強 台灣球迷湧入文保景帳號批評掀爭議

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨晚韓國以7比2擊敗澳洲，在必須「贏5分以上且失分不超過2分」的條件下成功晉級8強。不過比賽結束後，部分台灣球迷因晉級希望落空，湧入韓國球員文保景的社群媒體帳號留言批評，引發日韓媒體關注。

比賽第2局，文保景轟出兩分全壘打先馳得點，5局結束韓國已取得5比0優勢，提前達成晉級門檻。澳洲隊之後追回2分，但韓國在第9局再添1分，最終以7比2守住勝利，時隔17年再度晉級。

然而，這場比賽的結果也直接影響中華隊的晉級命運。中華隊在此前取得2勝2敗，如果韓國在擊敗澳洲的同時得分達到8分以上且失分3分以上，中華隊仍有機會以排名第2晉級8強。由於比賽最終停在7比2，中華隊因此無緣晉級。

比賽第9局兩出局一壘有人時，輪到韓國第5棒文保景上場。他在第一球揮棒落空後，面對接下來的好球沒有再揮棒，最終三振，看起來像是「毫無鬥志」。據推測，原因是韓國隊已經不需要再得分。

就在韓國沒有再得分的那一刻，中華隊晉級8強的希望也徹底破滅。部分球迷的怒氣爆發，紛紛湧入文保景的Instagram留言批評。

日媒RONSPO報導，連續2年達成20轟100打點的LG雙子隊主砲文保景，昨晚比賽率先擊出全壘打，3安打4打點。正因為他其實有可能再得分，才讓部分台灣球迷更加憤怒。

部分留言包括，「你是站著睡著了嗎？」、「為什麼不好好打？」、「沒有運動家精神嗎？」、「球棒是用來打球的，不打就別拿著」。留言不僅發洩情緒，甚至出現明顯的人身攻擊。對此，韓國球迷也開始反擊，使得他的評論區一片混亂。

不過，也有不少台灣網友出面道歉與勸阻，例如「我替那些沒有運動精神的台灣網友道歉，希望不要因為這些行為讓大家對台灣留下壞印象」、「台灣人請不要再做丟臉的事情了，看這些辱罵留言真的很傻眼。」

韓媒「體育朝鮮」也以「未能晉級8強的台灣球迷，不知為何湧入文保景SNS發洩怒氣」為標題報導。報導並指出，昨晚的「東京巨蛋內，除了韓國與澳洲球迷，也有相當多台灣球迷。最初看起來像是在支持韓國，但當韓國得分超過5分後，又開始替澳洲加油。」

報導解釋，韓國當時已經滿足必要的得分條件（7比2）。另一個原因是，不能讓第8局下半登板的趙炳炫肩膀冷掉，韓國隊已沒有其他投手可用，因此需要盡快轉入守備。

這場爭議反映出WBC在東亞地區的高關注度與熱度，不少日本網友也加入討論。

有網友說：「這也沒辦法，每支球隊都有自己的戰略。韓國在對日本的比賽沒有讓王牌投手先發，而是留到之後使用，這也是要在C組晉級的合理策略。這3支球隊勢均力敵的激戰真的非常精彩。」

另有網友寫道：「這就是比賽制度的問題。2017年WBC曾有一種解決方式，如果3支以上球隊戰績相同，先用失分率決定前兩名，然後加賽決定第2名。若想解決，也許只能重新採用這個制度。不過如果套用到這次情況，就會變成中華確定第4名，韓國與澳洲打第2名決定戰。」

還有網友勸說：「可以理解台灣球迷的不甘心，但不應該把怒氣發洩在球員身上。每個國家都為了勝利在拚命，因此對於拚盡全力比賽的選手，應該給予的是感謝與尊重。」