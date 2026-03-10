快訊

經典賽／富邦頒發240萬獎金表揚悍將球員 蔡明忠化身球迷東京加油

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間更親臨東京巨蛋為中華隊打氣，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。圖／富邦集團提供
富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間更親臨東京巨蛋為中華隊打氣，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。圖／富邦集團提供

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽告一段落，中華隊雖未能晉級八強，但在小組賽擊敗強敵韓國隊，寫下在WBC賽史首次對韓國奪勝的里程碑，全隊展現高度韌性與拚勁。富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，包括球員張育成張奕曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元，另外入選培訓隊的戴培峰、李東洺也各獲得10萬元獎金，感謝悍將們為國爭光。

本屆經典賽悍將共有5名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選中華隊，前往東京與日本、韓國、捷克、澳洲隊爭奪晉級機會。中華隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的韓國隊，悍將3位選手皆有精彩表現：張育成敲出陽春全壘打先馳得點；張奕9局上場守住壘上有人危機、取得勝投；曾峻岳則是在10局封鎖對手拿下救援成功。悍將代表們連線締造歷史性勝利，張育成更連續4場比賽敲安打，是中華隊最火燙的打者。

富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間更親臨東京巨蛋為中華隊打氣，比賽中更化身球迷，高舉張育成等人的應援毛巾吶喊加油，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。

儘管中華隊最終因戰績相同、比較失分率，未能晉級八強賽，但本屆賽事的拚戰精神，將每一位台灣球迷連結一起。富邦將頒發獎金總獎金240萬元，鼓勵慰勞選手們為國辛勤付出。

經典賽 張育成 富邦悍將 蔡明忠 張奕 曾峻岳

相關新聞

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／水手隊友爆內鬨？阿羅薩雷納怒批羅利拒握手「應該下地獄」

根據報導，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在與美國隊的比賽中，因賽前試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手卻遭到拒絕，賽後公開表達強烈不滿，甚至以「應該下地獄」的重話批評對方，引發外界關注。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今天晚間返台，中華隊昨晚舉行球隊聚餐，中職聯盟會長蔡其昌為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

