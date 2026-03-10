經典賽／韓國睽違17年重返8強獲4億獎金 奪冠獎勵高達12億

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
韓國隊頂住淘汰壓力，終結連3屆未進經典賽8強陰霾。 法新社
韓國隊頂住淘汰壓力，終結連3屆未進經典賽8強陰霾。 法新社

韓國隊在分組賽最後一場與澳洲的關鍵戰役中，展現攻守兩端絕佳戰力，在有比分限制的壓力之下，最終以7比2擊敗對手，一舉挺進8強。這不僅是韓國隊自2009年之後再次突破經典賽首輪，也讓球隊確定能夠獲得韓國職棒聯盟（KBO）所設立的4億韓元（約866萬台幣）臨時獎金。

根據韓國媒體報導，KBO在今年1月29日公布聯盟主要規章與制度修訂案，為提升國家隊在國際賽事中的競爭力與士氣，特別新增國際大賽獎勵條款。其中只要國家隊在WBC打進8強，就可獲得4億韓元的獎金。

除了8強獎金外，KBO也同步調整更高階段的獎勵制度。若球隊晉級4強，獎金將由原本的3億韓元提高至6億韓元（約1300萬台幣）；若打進冠軍戰並拿下亞軍，獎金將從7億韓元增加至10億韓元（約2165萬台幣）；若最終奪下冠軍，獎金則從10億韓元提升至12億韓元（約2600萬台幣）。

韓國棒球近年在國際賽場的表現並不理想。上一屆WBC在日本舉行的首輪賽事中，更是不敵澳洲慘遭提前出局，可說是一大打擊；而自2015年世界棒球12強賽後，韓國國家隊在多項國際賽事中的表現也屢屢未達外界期待。

此次在分組賽擊敗澳洲、成功闖進8強，不僅讓韓國隊重新找回信心，也讓球隊至少確定能帶回4億韓元的獎金。

接下來8強賽事，韓國隊預計會以C組第2之姿，對上C組的龍頭，目前多明尼加和委內瑞拉都在小組取得3勝0敗絕對優勢，雙方將爭取最後分組第一。

