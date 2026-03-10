快訊

經典賽／日本C組第一晉級8強 將迎戰多明尼加或委內瑞拉

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本隊以C組第一挺進8強接下來對手不是多明尼加就是委內瑞拉。 余承翰
第6屆世界棒球經典賽（WBC）晉級8強的隊伍陸續出線，多明尼加與委內瑞拉已在D組預賽取得3連勝並搶下8強門票。這兩支勁旅將在台北時間12日碰頭，輸的一方將與日本交手。

日本放送協會（NHK）報導，日本在C組預賽接連擊敗台灣、韓國、澳洲，確定以C組第一晉級8強，之後將在8強賽事與D組第2較量。

多明尼加陣中不乏美國職棒大聯盟明星球員，像是聖地牙哥教士隊的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）9日包含滿貫砲在內貢獻6打點，表現亮眼，助球隊以10比1大勝以色列。

儘管多明尼加的打線在上一屆賽事並未發揮，於小組賽就被淘汰，不過他們在這次小組預賽前3戰，都拿下兩位數的比分，狀態極佳，並尋求在2013年經典賽稱霸後，再次問鼎冠軍寶座。

多明尼加在預賽首戰以12比3力克尼加拉瓜，第2戰12比1大勝荷蘭，第3戰10比1打贏以色列。

而同樣身處D組的委內瑞拉，在小組預賽第3戰以4比0擊敗尼加拉瓜，取得3連勝後，確定連續兩屆經典賽都挺進8強，陣中名將包含亞特蘭大勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

阿庫尼亞2023年成為MLB首名達成「40轟、70盜」壯舉的球員。他對戰尼加拉瓜時，包含陽春全壘打在內，繳出3支安打2打點、1盜壘的成績。

D組前兩名的多明尼加與委內瑞拉，將在台北時間12日上午對戰，勝出的隊伍將為D組第一，落敗的隊伍為D組第2。

而以洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平為首的日本隊，將以C組第一之姿，在8強迎戰D組第2的隊伍。

經典賽

相關新聞

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／水手隊友爆內鬨？阿羅薩雷納怒批羅利拒握手「應該下地獄」

根據報導，墨西哥隊外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在與美國隊的比賽中，因賽前試圖與美國隊捕手羅利（Cal Raleigh）握手卻遭到拒絕，賽後公開表達強烈不滿，甚至以「應該下地獄」的重話批評對方，引發外界關注。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今天晚間返台，中華隊昨晚舉行球隊聚餐，中職聯盟會長蔡其昌為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

