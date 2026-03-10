經典賽／日本C組第一晉級8強 將迎戰多明尼加或委內瑞拉

第6屆世界棒球經典賽（WBC）晉級8強的隊伍陸續出線，多明尼加與委內瑞拉已在D組預賽取得3連勝並搶下8強門票。這兩支勁旅將在台北時間12日碰頭，輸的一方將與日本交手。

日本放送協會（NHK）報導，日本在C組預賽接連擊敗台灣、韓國、澳洲，確定以C組第一晉級8強，之後將在8強賽事與D組第2較量。

多明尼加陣中不乏美國職棒大聯盟明星球員，像是聖地牙哥教士隊的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）9日包含滿貫砲在內貢獻6打點，表現亮眼，助球隊以10比1大勝以色列。

儘管多明尼加的打線在上一屆賽事並未發揮，於小組賽就被淘汰，不過他們在這次小組預賽前3戰，都拿下兩位數的比分，狀態極佳，並尋求在2013年經典賽稱霸後，再次問鼎冠軍寶座。

多明尼加在預賽首戰以12比3力克尼加拉瓜，第2戰12比1大勝荷蘭，第3戰10比1打贏以色列。

而同樣身處D組的委內瑞拉，在小組預賽第3戰以4比0擊敗尼加拉瓜，取得3連勝後，確定連續兩屆經典賽都挺進8強，陣中名將包含亞特蘭大勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

阿庫尼亞2023年成為MLB首名達成「40轟、70盜」壯舉的球員。他對戰尼加拉瓜時，包含陽春全壘打在內，繳出3支安打2打點、1盜壘的成績。

D組前兩名的多明尼加與委內瑞拉，將在台北時間12日上午對戰，勝出的隊伍將為D組第一，落敗的隊伍為D組第2。

而以洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平為首的日本隊，將以C組第一之姿，在8強迎戰D組第2的隊伍。