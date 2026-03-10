經典賽／南韓文保景遭台灣網友罵爆 網紅Cheap抱不平：換作是你會不控分嗎？

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，9日上演韓澳大戰，最後南韓以7比2擊敗澳洲，並以較低失分率取得分組最後一張8強門票。不過，9局上南韓球員文保景在打席上未揮棒、站著遭三振的畫面，引發部分台灣網友不滿，甚至湧入其Instagram留言批評「沒有運動家精神」。對此，網紅Cheap發文替文保景抱不平，直言「換作是你，你會不控分嗎？」相關討論也在網路持續延燒。

比賽進入9局上時，南韓原本以6比2領先，但依照失分率計算，這樣的比分差對澳洲有利，也因此當南韓攻下第7分後，情勢有了轉變。這時輪到文保景上場打擊，他面對多顆好球卻沒有揮棒，最終站著遭到三振，南韓隨後守下9局下半，最終7比2擊敗澳洲，也取得8強的門票，同時淘汰了中華隊。

賽後，有不少台灣網友質疑文保景是否刻意「控分」，並湧入他的IG留言開酸辱罵，也有人批評此舉缺乏運動家精神，甚至連其維基百科頁面也遭到惡搞與竄改。

對於這波爭議，網紅Cheap在臉書發文指出，文保景的IG被灌爆、還被辱罵為「豬」，不禁反問網友：「換作是你，你會不控分嗎？」Cheap表示，如果今天站在場上的是中華隊，只要多拿或少拿一分就可能影響晉級，甚至導致自己被淘汰，球隊會要求球員積極進攻，還是選擇把比分控制在最有利的結果？

Cheap也舉例指出，前（2024）年世界12強棒球賽時，中華隊在確定晉級後，為了在冠軍戰保留王牌投手林昱珉，曾臨時更換對日本前哨戰的先發投手，當時還因此遭大會罰款2000美元。他反問，這樣的作法算是戰略性調度，還是沒有運動家精神？

Cheap直言，文保景領的是南韓球團的薪水、穿的是南韓隊球衣，身為南韓球員，目標自然是幫國家贏球晉級，「要求對手犧牲自己的晉級機會來成全你，是在想什麼？」他認為，在競技運動中，各隊本就以自身利益為優先。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為出征球員並不理智，「大家各為其主，出征大可不必」、「看到一堆人跑去人家IG留言真的很丟臉」、「命運交在別人手上本來就會被左右」；也有人表示，若換成其他球隊，多半也會做出相同選擇，整起事件也再度引發關於戰術策略與運動家精神之間界線的討論。