經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今天晚間返台，中華隊昨晚舉行球隊聚餐，中職聯盟會長蔡其昌為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

從集訓到正式比賽期間，球員們在場上全力拚戰，教練團與後勤團隊也在背後全力支援。選手們在賽事中展現永不放棄的拚戰精神，讓球迷感動萬分。蔡會長深感欣慰，認為大家的努力都值得肯定，因此特別加發獎金向全隊表達感謝。

雖然中華隊在本屆賽事未能晉級複賽，但球員們在場上奮戰到底，仍打出多場精彩比賽。蔡其昌也感謝球迷一路以來的支持與鼓勵，期盼國家隊未來持續努力，在國際賽場上展現更好的表現。