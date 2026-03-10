快訊

經典賽／中華隊今晚返台 蔡其昌加發500萬獎金慰勞全隊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華職棒會長蔡其昌。報系資料照

世界棒球經典賽中華隊完成預賽賽程，並將於今天晚間返台，中華隊昨晚舉行球隊聚餐，中職聯盟會長蔡其昌為感謝球員、教練團與後勤團隊在賽事期間的辛勞與付出，宣布除了在WBC大會既有的獎金外，再加發500萬元獎金，慰勞教練球員與全體後勤人員的辛勞。

從集訓到正式比賽期間，球員們在場上全力拚戰，教練團與後勤團隊也在背後全力支援。選手們在賽事中展現永不放棄的拚戰精神，讓球迷感動萬分。蔡會長深感欣慰，認為大家的努力都值得肯定，因此特別加發獎金向全隊表達感謝。

雖然中華隊在本屆賽事未能晉級複賽，但球員們在場上奮戰到底，仍打出多場精彩比賽。蔡其昌也感謝球迷一路以來的支持與鼓勵，期盼國家隊未來持續努力，在國際賽場上展現更好的表現。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

