快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

中華隊這次集結美職小聯盟好手，以及日職一、二軍和中職選手，也首次邀請台美混血球員參賽；過去擁有5年大聯盟資歷的費爾柴德（Stuart Fairchild），預賽轟出兩支全壘打、攻下6分打點，不但長打率7成50是全隊最高，也締造隊史第3支滿貫砲紀錄，未來中華隊組訓委員會很可能繼續延用台裔好手參賽的模式。

3年前的第5屆經典賽，中華隊在預賽A組和古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬戰績相同，全是2勝2敗，這是經典賽從未見過的戰況，相互比較失分率後，中華隊掉到分組墊底， 當時陷入苦戰的原因就是首戰5：12不敵巴拿馬。

今年中華隊又在預賽C組首戰0：3輸給澳洲，第2戰只打7局0：13遭日本重創，連續16局未得分寫下隊史最慘紀錄，儘管第3戰14：0大勝捷克、最後一戰5：4扳倒南韓，最後台韓澳在戰績相同的情況下，比較失分率讓中華隊掉到分組第4，連續3屆無緣晉級八強。

中華隊打線在預賽4戰22支安打、2支二壘打、4支全壘打、打擊率1成86、上壘率3成07、長打率305都是3隊最差，尤其總安打數有16支一壘打，長打火力不足對團隊戰力是很大傷害；中華隊最明顯領先是10次盜壘成功，尤其對捷克之戰出現8盜，更是締造經典賽單隊單場最多盜壘紀錄，韓澳加起來只有6次。

投手群部分，中華隊團隊防禦率達5.63，不如澳洲2.83、南韓4.50，被打擊率2成35也是3隊最差，澳洲只有1成80、南韓2成26；中華隊被揮出28支安打和澳洲一樣多，失分、自責分20分都是3隊最多，單看投手群表現，澳洲拚到最一刻失去晉級機會，恐怕比中華隊更難受。

經典賽 中華隊

延伸閱讀

經典賽／奇蹟沒來 中華隊無緣晉級8強

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

相關新聞

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

頂著12強冠軍光環，中華隊的世界棒球經典賽依然「卡關」首輪，下一場一級國際賽事將是2027年世界12強棒球賽，同時也是洛杉磯奧運資格賽，中華隊將尋求暌違20年的奧運門票。

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給更多打席

費爾柴德（Stuart Fairchild）暫離守護者隊春訓，毅然投入中華隊經典賽征程，他的好表現，守護者教頭沃特（Stephen Vogt）也注意到了，他期待費爾柴德接下來回到團隊中，看看如何安排他的位置，盡可能在春訓給他更多打席。

經典賽／三屆元老陳冠宇「國家隊退役」感謝發文大點名 陳傑憲暖回：感謝有你

韓國隊於昨晚世界棒球經典賽（WBC）以7比2擊敗澳洲隊，中華隊正式無緣八強賽。曾參加過三屆經典賽的投手陳冠宇發文，感謝中華隊陣中一起打拚作戰的隊友後，宣布從國家隊退役，但也感性地說：「他們（中華隊）的故事會持續走下去」，並感謝球迷們的支持。

經典賽／中華隊連2屆「擊敗晉級球隊」！球迷嘆可惜 網指關鍵：怨不得人

2026世界棒球經典賽（WBC）9日晚間賽事南韓對澳洲7：2，最終由南韓晉級八強；中華隊確定無緣晉級。一名球迷發文，指出中華隊在2023、2026年經典賽都打贏過從預賽晉級的對手，但都沒能順利進到八強，令他非常憤怒。對此，網友們普遍認為中華隊自己沒打贏澳洲隊，「怨不得人」，只能重振旗鼓期待下一屆。

經典賽／韓國下一場對手有多強？網揭「多明尼加4巨頭」：把大谷當小弟在K

中華隊雖然止步於經典賽（WBC）預賽，但仍有不少強隊值得球迷們關注。一名網友發文，介紹韓國隊於八強賽的對手多明尼加隊，陣中眾星雲集，不僅有合約金超過大谷翔平的強打者Juan Soto、更有費城人隊巨投Sanchez，投打兼具實力強勁，讓不少網友非常期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。