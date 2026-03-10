經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

中華隊連續兩屆世界棒球經典賽在預賽打出2勝2敗，經過比較對戰失分率後，都無緣晉級八強，本屆賽事和南韓、澳洲「3搶1」之爭飲恨，從3隊在預賽的投打紀錄看來，中華隊主要數據幾乎都是最差，無法完成前進美國邁阿密的目標。

中華隊這次集結美職小聯盟好手，以及日職一、二軍和中職選手，也首次邀請台美混血球員參賽；過去擁有5年大聯盟資歷的費爾柴德（Stuart Fairchild），預賽轟出兩支全壘打、攻下6分打點，不但長打率7成50是全隊最高，也締造隊史第3支滿貫砲紀錄，未來中華隊組訓委員會很可能繼續延用台裔好手參賽的模式。

3年前的第5屆經典賽，中華隊在預賽A組和古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬戰績相同，全是2勝2敗，這是經典賽從未見過的戰況，相互比較失分率後，中華隊掉到分組墊底， 當時陷入苦戰的原因就是首戰5：12不敵巴拿馬。

今年中華隊又在預賽C組首戰0：3輸給澳洲，第2戰只打7局0：13遭日本重創，連續16局未得分寫下隊史最慘紀錄，儘管第3戰14：0大勝捷克、最後一戰5：4扳倒南韓，最後台韓澳在戰績相同的情況下，比較失分率讓中華隊掉到分組第4，連續3屆無緣晉級八強。

中華隊打線在預賽4戰22支安打、2支二壘打、4支全壘打、打擊率1成86、上壘率3成07、長打率305都是3隊最差，尤其總安打數有16支一壘打，長打火力不足對團隊戰力是很大傷害；中華隊最明顯領先是10次盜壘成功，尤其對捷克之戰出現8盜，更是締造經典賽單隊單場最多盜壘紀錄，韓澳加起來只有6次。

投手群部分，中華隊團隊防禦率達5.63，不如澳洲2.83、南韓4.50，被打擊率2成35也是3隊最差，澳洲只有1成80、南韓2成26；中華隊被揮出28支安打和澳洲一樣多，失分、自責分20分都是3隊最多，單看投手群表現，澳洲拚到最一刻失去晉級機會，恐怕比中華隊更難受。