經典賽／南韓輸球遭自己人痛批紙老虎！網驚「韓網這麼派？」 內行人點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊8日在世界棒球經典賽經延長賽後擊敗南韓隊，賽後球員在場中興奮地相擁慶祝。（記者余承翰／攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊日前以5：4險勝南韓後，引發韓國媒體與球迷強烈反應，不少韓媒直接以重話檢討國家隊表現，甚至批評韓國棒球成了「紙老虎」。對此，一名網友好奇，韓網真的這麼兇嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「韓網真的這麼派嗎？」為題，指出近期看到很多韓網把韓國隊罵爆的新聞，內容相當激烈，讓他相當好奇「不知道是媒體擷取的片面留言，還是韓國人就是這麼派」，詢問是否有人知道韓國球迷友善跟不友善的比例？

貼文一出後，不少網友都表示「網路罵是一回事，南韓是媒體直接帶風向抓戰犯，上次就抓著姜白虎狂罵，這次就變成遷怒外援打太爛」、「台灣只是網路大聲，韓國人是真的會去丟雞蛋」、「以我15年KPOP經歷來說，他們是真的兇」、「外援都被罵成逆臣了」、「連足球孫興慜這種等級的回去都會被丟雞蛋，就知道多恐怖」、「直接開卡車到你公司樓下，還放花圈」、「一言不合外送花塔」。

此外，還有部分網友點出，韓國網路霸凌相當嚴重，回應「韓國網爆，是會把人逼到輕生的」、「韓國名人再大咖都難逃酸民魔掌，好多被逼到想不開的」、「韓國的網民超級嗜血，不要不信，隔壁棚霸凌到生病輕生的都有」。

中華隊雖然止步於經典賽（WBC）預賽，但仍有不少強隊值得球迷們關注。本站曾報導，一名網友分享，韓國隊接下來在八強賽的對手「多明尼加隊」的明星陣容，不僅有合約金超過大谷翔平的強打者Juan Soto、更有費城人隊巨投Sanchez，投打兼具實力強勁，讓不少網友都相當期待。

